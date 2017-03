Ce que vaut le passeport algérien

Réagissez

Dans le grand classement 2017 des passeports internationaux ...

Les passeports sont classés au gré de leur poids diplomatique ou de la richesse du pays qu’ils représentent. Notre document vert ouvre, selon le classement annuel de asseport Index, 48 portes dans le monde, le plaçant ainsi à la 167e place au classement.

Dégringolade

Tous les passeports n’ouvrent pas les mêmes portes. Le détenteur d'un passeport algérien peut circuler librement dans 47 pays, figurant ainsi à la 79e place du classement global de Passeport Index et à la 167ème place du classement individuel. En deux ans, le document vert a perdu 13 places, passant du 66e rang en 2015, au 79e rang aujourd’hui. Dans un autre classement, réalisé par le cabinet Henley and Partners, l’Algérie n’est pas à une place plus enviable, se situant à la 89e position.

Les pays dans lesquels on peut circuler librement :

Visas gratuits pour les Algériens



Bénin

Equateur

Guinée

Haiti

Hong Kong

Indonésie

Malaisie

Mali

Mauritanie

Micronésie

Maroc

Territoires palestiniens,

Sénégal

Saint Vincent et les Grenadines

Tunisie

Tadjikistan,

Sri Lanka



ETA (autorisation électronique d’exemption de visa)

Avec son passeport, un ressortissant algérien peut voyager sans sésame dans 47 Etats (dont seize sans encombre). C’est mieux qu’un document yéménite ou libyen, mais reste à la traîne en comparaison à des pays tels que le Niger (50 pays), le Maroc (55 pays) ou la Tunisie (62 pays)

Visas à l’arrivée :



Cambodge

Cap-Vert

Comores

Djibouti

Dominique

Ghana

Guinée Bissau

Iran

Jordanie

Kenya

Liban

Madagascar

Maldives

Île Maurice

Mozambique

Népal

Nicaragua

Palau

Rwanda

Samoa,

Seychelles,

Tanzanie,

Timor-Leste,

Togo,

Tuvalu,

Ouganda,

Yemen,

Zimbabwe.

Bolivie

Côte d’Ivoire

Macao

Les passeports les plus puissants

L’examen du classement réserve peu de surprises. Les pays occidentaux et asiatiques sont les mieux classés.



Allemagne. 1re position. :

158 visas gratuits, 34 visas à l’arrivée. Les rares pays qui requièrent un visa pour les ressortissants allemands sont : l’Afghanistan, l’Algérie, l’Irak, le Tchad et Cuba.



La Suède. 2e position. :

157 visas gratuits, 123 visas à l’arrivée. Parmi les rares pays qui requièrent un visa pour les ressortissants figurent l’Algérie, la Libye, la Corée du Nord et la Fédération de Russie.



Singapour. 3e position.

157 visas gratuits, 122 visas à l’arrivée. Parmi les rares pays qui requièrent un visa pour les ressortissants figurent l’Algérie, le Congo, le Mali et le Pakistan.



Les états-Unis.

10e position. 156 visas gratuits, 43 visas à l’arrivé. Parmi les rares pays qui requièrent un visa pour les ressortissants américains figurent l’Algérie, l’Angola, le Brésil, la Chine, l’Irak et la Fédération de Russie.



La Malaisie.

20e position. 154 visas gratuits, 117 visas à l’arrivée. Parmi les pays qui requièrent un visa pour les ressortissants malaysiens figurent : le Cameroun, la Chine, le Maroc, l’Arabie Saoudite et les États-Unis.

Les passeports les moins puissants :



Certains pays, dans des situations politiques délicates, se situent en fin de classement.



Afghanistan. 199e position. 3 visas gratuits. 23 visas à l’arrivée. Les pays qui accordent un visa pour les ressortissants afghans sont : Haïti, la Micronésie, Saint Vincent et les Grenadines.



Syrie. 196e position. 8 visas gratuits. 21 visas à l’arrivée. Les pays qui accordent un visa pour les ressortissants sont : l’Equateur, l’Iran, la Malaisie, la Mauritanie et les territoires palestiniens.



Iran. 188e position. 10 visas gratuits. 26 visas à l’arrivée. Les pays qui accordent un visa pour les ressortissants sont : l’Arménie, la Géorgie, la Turquie et le Venezuela.



Territoires palestiniens. 185e position. 13 visas gratuits. 24 visas à l’arrivée. Les pays qui accordent un visa pour les ressortissants sont : La Bolivie, l’Equateur, l’Indonésie et le Venezuela.



Liban. 184e position. 11 visas gratuits. 27 visas à l’arrivée. Les pays qui accordent un visa pour les ressortissants sont : la Géorgie, les Territoires palestiniens, la Syrie et la Turquie.

Ce qu’en disent les chancelleries….

France



400 000 visas de circulation

par les services consulaires frrançais



En 2016, les trois consulats généraux d’Alger, Oran et Annaba ont instruit près de 600 000 dossiers de visa et délivré près de 410 000 visas aux demandeurs algériens. Pour mémoire, les chiffres des visas délivrés s’élevaient à 210 000 en 2012 et à 330 000 en 2014, soit un quasi-doublement en l’espace de 4 ans.



2e place

L'Algérie est le deuxième pays ayant obtenu le plus de visas de la part de la France, derrière la Chine et ses 800 000 visas obtenus, a fait savoir le même responsable.



40 000 rejets

40 000 demandes à travers les trois consulats ont été rejetées.



Un nombre en augmentation

le nombre d'autorisations a augmenté en 2016 par rapport à 2015, où 364 000 visas ont été attribués.



3 2 millions de visas

Les Algériens ont obtenu plus de visas que leurs voisins marocains (plus de 250 000) et tunisiens (116 000) sur un nombre total de 3,2 millions de visas délivrés par la France à travers le monde.



Etats-Unis

13 000 visas de circulation



En 2016, l’ambassade américaine en Algérie a delivré plus de 13 000 visas touristiques et plus de 3000 visas d’immigration.



Un nombre en augmentation

Le nombre de visas a doublé, à en croire les services consulaires américains, entre 2013 et 2016.



10 millions de visas

Les Etats-Unis ont délivré plus de 10 millions de visas à travers le monde durant l’année 2016.