A mon âge, je ne peux pas...

Pourtant instruites, indépendantes financièrement et travaillent, elles sont encore prisonnières de certaines idées de société. Pour ces femmes, la politique des quotas et les discours édulcorés sur l’indépendance de la femme sont aux antipodes de la réalité.

Dernier souci : leurs représentations aujourd’hui dans les assemblées élues, leur promotion dans les partis politiques ou leur accès à des postes de responsabilité de l’Etat. Priorité : vivre à l’aise et faire ce qu’elles veulent, quitte à ce que ce soit des choses banales de la vie.

Sortir le soir

Elle est cadre dans une entreprise privée. Dans plusieurs briefings, le dernier mot lui revient. Elle décide, elle tranche et les hommes, exécutent. Ses horaires de travail sont de 8 à 16h00. Ils peuvent même être flexibles. Elle peut sortir avant 16 heures et arriver après 8h00. Son salaire est égal ou supérieur à celui de ses collègues masculins. Mais tout s’arrête au coucher de soleil…

Quand il faut organiser des dîners de travail, pas question de mettre son pied dehors. Interdiction dictée par sa mère et ses quatre frères. Témoignage de Amina : «Il s’agit simplement d’une tradition. Les filles ne doivent pas sortir le soir. C’est une loi dictée depuis mon adolescence. A l’époque nous étions en pleine période de terrorisme et j’étais jeune. Mais j’espérais que cela changerait.

La peur y est encore. Aujourd’hui, j’ai 40 ans, je ne peux malheureusement pas bouger le soir. Ma mère a peur de tout. Mes frères, leur interdiction est dictée aussi par le sentiment d’insécurité. Ils ont tellement assisté à des scènes où des jeunes agressaient des femmes le soir sur l’autoroute qu’ils ne veulent absolument pas assumer cette responsabilité. Cela me dérange tellement.»

Voyager

Elle est coiffeuse, elle est la cadette de ses sœurs. Son rêve est d’aller chez sa sœur installée en France après son mariage. Pas question, le papa affiche un niet catégorique. «Tu iras lorsque tu te seras mariée. Pas question de voyager tout seule.» C’est la réponse du père depuis deux ans. Azziza témoigne : «Ma sœur va avoir un bébé. Je veux y aller pour une vingtaine de jours, mais ce sera très mal vu si je voyage toute seule. C’est une question de confiance.

Mon père doute de tout. Seul métier autorisé est la coiffure. Au salon, il n’y a que les femmes.» Son père assume pourtant : «Je ne peux pas assumer un tel déplacement. Elle a 30 ans, lorsqu’elle sera mariée, elle se débrouillera avec son mari». La sœur aînée rétorque : «Je suis mariée depuis 5 ans, pas question que je bouge faute de moyens. Je ne sais pas quand je dois vivre ma vie !»

Habiter seule

Elle a ses clés du logement AADL depuis quelque temps déjà. Elle l’a payé elle-même, avec ses économies. L’appartement est en son nom, mais elle ne peut pas y habiter tant qu’elle est célibataire ! Bagarres et conflits quotidiens avec ses frères et sœurs dont une est divorcée depuis quelques mois. Mais surtout pas d’autorisation d’aller s’installer chez elle. C’est la grande. «Hchouma». Zhour : «Qu’est-ce que je fais encore là avec eux ! A mon âge, je dois encore supporter les algarades, partager la salle de bains,... Des amies à moi sont pourtant installées toutes seules en location alors que leurs parents habitent loin d’elles, dans d’autres régions. Elle n’ont pas de soucis.»

Gérer son argent

Au bureau, la comptable l’informe que sa belle-sœur vient chercher sa fiche de paie ! Eh oui ! ça se passe ainsi dans certaines familles. Elle est tout simplement sommée de signer une procuration à sa belle-sœur et à son mari. C’est ce dernier qui retire son salaire. Témoignage de Nadia : «Je ne vois jamais mon argent. C’est mon mari qui retire tout. C’est la seule condition pour qu’il me laisse travailler. Je ne sais même pas combien y a-t-il dans mon compte. Je n’ai pas de force pour m’imposer. C’est la loi qui doit nous protéger. Il faudrait à mon avis interdire toute procuration pour les comptes bancaires.»

Etre tuteur

Pas possible d’ouvrir un compte bancaire pour ses enfants. C’est l’époux qui est appelé à le faire même s’il doit l’alimenter par la maman. Et surtout pas question de tenter de faire une autorisation qu’elle doit signer à la mairie pour n’importe qu’elle activité de ses enfants. Faiza témoigne : «Pour une sortie pédagogique de l’école, je dois attendre mon mari qui travaille à Oran, s’il n’est pas là, l’enfant ratera sa sortie. Mais ce qui est aberrant, pour un acte chirurgical, ma signature est admise.»

Et de poursuivre : «Je dois être en plus accompagnée par un homme pour signer mon acte de mariage. Toute ma vie, jamais mon père n’a demandé après mes nouvelles. Il n’a jamais assisté à mes événements heureux ou malheureux. Il m’a simplement abandonner, et le jour de mon mariage une loi le réhabilite et lui redonne cette sensation d’être père. C’est insensé.»

Adopter un enfant

La loi l’autorise. Pas de limite d’âge. Il suffit d’avoir un salaire, une maison et être de bonne moralité pour pouvoir adopter un enfant même si la femme n’est pas mariée. Mais, non, c’est «très mal vu» par la société. Aldjia sort de sa réserve : «Non seulement on est très mal vues lorsque nous ne sommes pas mariées, mais les gens prennent très mal le fait d’avoir une volonté d’adopter un enfant. Je ne comprends pas ces gardiens de la moralité.

Lorsqu’il s’agit d’une démarche qui n’est pas interdite par la loi ou la religion, de quoi se mêlent-ils. Les premières à mettre des bâtons dans les roues sont les plus proches. Ma mère me dit ‘‘patiente encore un peu ! Peut-être que tu vas te marier. Si tu adoptes un enfant, maintenant, tu coupes toutes chances à un prétendant’’. Elle me fait parfois rire, à mon âge, 51 ans, ai-je l’espoir d’avoir un enfant. Il y a des données scientifiques qu’il faudrait prendre en considération. Mais comment dois-je lui faire expliquer çà !»