Zoulikha, la martyre oubliée

Ni responsables, ni associations au niveau de la wilaya de Tipasa n’ont pris l’initiative de commémorer le 59ème anniversaire de la mort de cette martyre algérienne.

Yamina Oudaï, « Zoulikha », l’unique femme responsable politico-militaire dans l’une des zones de la wilaya IV avait été lâchement abattue à l’âge de 46 ans par les militaires de la France coloniale le 25 octobre 1957 au niveau des maquis situés entre Cherchell et Menaceur (Tipasa). Menottée, attachée à un engin militaire, et entourée d’une horde de militaires, avant d’être tuée. Elle avait été capturée le 15 octobre 1957 lors d’un important ratissage de l’armée française. Durant 10 jours, elle avait subi les pires tortures sans dénoncer ses réseaux ou révéler ses secrets. Elle avait humilié un capitaine militaire en présence des populations rurales de Menaceur, en crachant sur le visage de l’officier. Elle a pu prononcer une courte allocution pour encourager ses compatriotes, femmes, hommes et enfants, à résister, à lutter contre l’ennemi français jusqu’à l’Indépendance.

Zoulikha s’est sacrifiée pour l’Indépendance de sa patrie, en abandonnant ses enfants en bas âge chez une famille à Cherchell. Zoulikha avait interdit à son fils Lahbib de se marier tant que le pays était colonisé. Son fils de retour de Diên Biên Phu (Vietnam) s’est engagé dans les rangs des commandos de l’ALN. Il a mené plusieurs opérations avant que les forces de sécurité coloniales ne le tuent à bord de sa Vespa verte à Blida.

Zoulikha apprendra quelques mois plus tard la mort de son époux, Hadj Ahmed Oudaï membre de l’ALN, tué lui aussi par l’armée coloniale au niveau des maquis de Menaceur. Cette grande dame algérienne qui continue à inspirer beaucoup de respects aujourd’hui, cette femme algérienne mère de Lahbib et épouse de Hadj Ahmed Oudaï, martyrs de la guerre de libération nationale, est totalement oubliée. Elle n’a toujours pas de tombe.

Assia Djebbar avait rappelé quelques facettes de Zoulikha à travers des témoignages dans son livre intitulé « Une femme sans sépulture ». Ni responsables, ni associations au niveau de la wilaya de Tipasa n’ont pris l’initiative de commémorer le 59ème anniversaire de la mort de cette martyre algérienne.

L’amnésie continue à causer de grands dégâts dans la wilaya de Tipasa, au moment où l’écriture de l’Histoire est souvent évoquée dans les discours officiels.