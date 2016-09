Le sang des derniers martyrs....

Réagissez

Deux vieilles montres cassées, des insignes de sous-officier de l’ALN, une boîte d’agrafes et un sifflet. Le tout est soigneusement emballé dans du coton au fond d’une boîte en carton, comme s’il s’agissait de bijoux de famille.

A côté, un minuscule drapeau algérien fait main et une carte de moudjahid de l’ALN. Deux autres exemplaires de l’emblème national un peu plus grands. Ils sont pliés en quatre et portent des impacts de balles et des traces de sang. Du sang des martyrs qui sont tombés pour ce pays et pour ce drapeau. Ces objets pour le moins hétéroclites ont été retrouvés sur les corps des derniers martyrs tombés au champ d’honneur, dans la vallée de la Soummam, quelques mois avant l’indépendance, lorsque l’abri dans lequel ils se cachaient avait été découvert.

Récupérées sur le corps des chouhada par des harkis et confiées à un officier de l’armée française, ces reliques ont passé un peu plus d’un demi-siècle au fond d’un tiroir, quelque part en France. Dans la maison de l’officier auquel elles avaient été confiées. Le hasard des choses, ou bien le destin, a fait que cet officier a fini par rentrer en contact avec Rachid Adjaoud. Au bout de plusieurs échanges épistolaires qui vont durer des années, l’officier français finit un jour par se décharger de ce secret qui dormait chez lui et pesait sur sa conscience. Dans l’une des lettres adressées à son ex-ennemi, devenu ami, voici ce qu’il écrit à l’intention, comme il le précise, de «ceux qui se poseront des questions sur cet envoi venant de France».

«Français, j’ai participé à cette guerre. Je croyais sincèrement défendre la bonne cause. Je suis rentré, marqué à jamais. Pendant des années, je me suis tu. Je ne voulais pas parler de cette triste période de ma vie. Je croyais pouvoir oublier. L’âge venant, le passé m’a rattrapé. Oubliant ce qui m’avait été enseigné à l’école puis au lycée, j’ai étudié l’histoire de votre pays. Depuis, tout me paraît plus clair. La lutte du peuple algérien en vue de son indépendance était inévitable. Alors, tout de suite, ces reliques ayant appartenu à des combattants de l’Armée de Libération Nationale m’ont parues déplacées, indécentes chez moi. Elles devaient retrouver le sol de leur partie. Encore fallait-il trouver l’homme digne de les recevoir».

Cet homme, il finira par le trouver en la personne de Rachid Adjaoud, ancien officier de l’ALN, avec lequel il entretient une longue correspondance. S’il connaît l’identité d’au moins un des trois martyrs qui ont perdu la vie dans cet abri et auxquels, logiquement, ces reliques doivent appartenir, Rachid Adjaoud a décidé de garder le secret sur leur identité. Le nom de l’officier français ne sera pas révélé au grand public non plus. Ce qui importe dans cette émouvante histoire, ce sont surtout ces reliques, appelées à intégrer un jour un musée, et le très fort symbole qu’elles véhiculent.