Hommage : Hocine Lahoual revisté

L’ombre du moudjahid Hocine Lahoual a plané, hier, au siège des Archives nationales, où le parcours de cet illustre dirigeant du Mouvement national a été revisité.

L’occasion était belle pour la nombreuse assistance, pour apprécier l’immense travail exécuté par cet homme exceptionnel qui a participé à la mise en place des mécanismes qui allaient mener à la déflagration de Novembre. Et pour couronner cette rencontre, les organisateurs ont fait coïncider le rendez-vous avec le 97e anniversaire d’un autre monument du mouvement national, Sid Ali Abdelhamid, dont l’intervention détaillée et minutieuse a enrichi notre patrimoine mémoriel en citant des faits et des dates méconnues par bon nombre des présents.

Bien avant, notre doyen, le directeur du centre, Chikhi Abdelmadjid, qui concluait ces retrouvailles, a mis en exergue le rôle des précurseurs, dont Si Lahoual, qui ont donné l’impulsion nécessaire au soulèvement. Notre ami et confrère, Mohamed Abbas, spécialisé dans l’histoire du mouvement national, a, dans une brillante intervention, dévoilé les différentes facettes de Si Lahoual, qu’il a interviewé à plusieurs reprises.

D’autres amis du défunt, à l’instar du professeur Messaoud Djennas, ont également apporté leur témoignage sur l’homme, le militant et le camarade, dont une des qualités est qu’il ne s’embarquait pas dans des voies contraires à ses convictions, remplies de patriotisme sincère. Et qui n’a rien demandé en retour, puisque après l’indépendance, il s’est contenté de rester modeste, en critiquant en 1976 avec Benkhedda, Kheiredinne Mohamed et Ferhat Abbas, Boumediène au plus fort de son règne.