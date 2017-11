Histoire : Récit d’un révolutionnaire

Réagissez

Aujourd’hui, Amar Akli Dris est âgé de 90 ans. Il a publié un livre sur l’histoire du mouvement national et les faits d’armes de la guerre de Libération. Son témoignage et son vécu révolutionnaire apportent au lecteur des éclairages sur la Révolution.

Son enfance, son engagement militant en Kabylie, sa clandestinité dans la région de Blida, sa rencontre avec les leaders de la Révolution, comme Abane Ramdane, son emprisonnement et son rôle dans l’Algérie indépendante en tant que cadre de l’Etat sont autant de pages ouvertes de l’histoire du pays. Le livre de Amar Akli Dris retrace à la fois l’itinéraire de son auteur, qui se conjugue avec le destin révolutionnaire de l’Algérie.

Un grand mérite lui revient pour avoir consigné par écrit sa propre histoire. Dans l’avant-propos de l’ouvrage, il écrit: «Au départ, je n’avais pas l’intention claire d’écrire mes mémoires.» Ses amis et des membres de sa famille l’ont amené vers le chemin de l’écriture. Le préfacier de Vie et mémoires d’un militant, Me Hocine Zehouane, note dans la préface : «Pour moi, l’apport majeur du témoignage réside davantage dans les éclairages apportés par cette narration des péripéties d’une vie de fils du peuple, témoin des épreuves de survie dans cette Kabylie des années 1930, accablée par la misère, la famine et les maladies sous le joug colonial.»

Le livre de 270 pages comprend des détails historiques, des poèmes composés à l’intention de Amar Akli Dris pour illustrer sa grandeur et son militantisme, des échanges de propos et des dialogues avec le Khodja et le Bachagha pour illustrer la domination et l’esprit de révolte qui le caractérisait. Vie et mémoires d’un militant est un phare qui éclaire des zones d’ombre du XXe siècle et les souffrances du peuple algérien à l’époque coloniale.