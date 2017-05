Histoire : Les crimes du 8 mai 1945 dans les écrits algériens et français en débat à Guelma

Réagissez

«Les crimes du 8 Mai 1945 dans les écrits algériens et français» seront au centre de la 14e édition du colloque international sur cet épisode sanglant de l’histoire contemporaine nationale prévu le 7 mai courant à l’université de Guelma, a-t-on appris hier auprès du comité d’organisation.

Cette rencontre académique devant être organisée à l’auditorium Souidani Boudjemaâ verra la présentation de 10 communications par des chercheurs et historiens nationaux et étrangers, a assuré le vice-recteur chargé des relations extérieures, Rachid Hamdi. Des chercheurs des universités de M’sila et Guelma, ainsi que d’universités et organismes de recherche de France, du Portugal, d’Egypte et de Tunisie participeront au colloque, a indiqué la même source. Les intervenants auront à analyser, lors de cette rencontre, les écrits publiés en Algérie, dans les pays arabes et le reste du monde durant les 72 dernières années (1945-2017), est-il précisé.