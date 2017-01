Brahim Chergui honoré demain

Réagissez

Brahim Chergui avec Larbi Ben M’hidi ( à gauche)

Le moudjahid Brahim Chergui, décédé il y a une année, sera honoré, demain à 10h au siège d’El Moudjahid, par l’association Machâal Echahid.

Si Brahim, qui nous a quittés en janvier 2016, était cadre de la Révolution et voisin de cellule de Larbi Ben M’hidi, dont il était l’ami aux SMA, dont il faisait partie depuis l’enfance. Au FLN qui le désignera en tant que responsable politique de la Zone autonome d’Alger, Si Hmida (son nom de guerre) a dû se frayer un chemin dans la militance dès le début des années quarante, où il se distinguera au PPA/MTLD en occupant plusieurs postes de responsabilité. Il a également assuré la liaison avec le Comité de coordination et d’exécution (CEE) du FLN, composé de Abane, Ben Khedda, Saâd Dahlab et Ben M’hidi. Le défunt, né en 1922, avait passé son enfance à Biskra, où il a fait l’école indigène et obtenu son certificat d’études. C’est d’ailleurs à Biskra qu’il a commencé à militer avant son adhésion dans les rangs du PPA en 1942. A l’indépendance, Si Brahim a quitté définitivement la scène politique.