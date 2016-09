Réagissez

Des pièces attestant de la présence de l’Homo sapiens, l’homme moderne, dans l’actuel sud de la Tunisie il y a près de 100 000 ans, ont été mises au jour par des chercheurs tunisiens et britanniques, ont rapporté jeudi des médias auprès de l’un d’eux.

Cette découverte pourrait aider à mieux cerner la mobilité de l’Homo sapiens apparu il y a 200 000 ans en Afrique de l’Est et qui se serait aventuré au-delà de ce continent aux alentours de 65 000 ans avant notre ère, selon des estimations scientifiques communément admises. Effectuées durant une année et demie près de Tozeur (sud-ouest de la Tunisie) les fouilles ont permis d’identifier un site de 6000 m2, a déclaré Nabil Guesmi, coresponsable du projet avec l’Institut tunisien du patrimoine (INP) et des chercheurs d’Oxford.

«Nous avons trouvé des ossements témoignant de la présence d’une faune typique de la savane (rhinocéros, zèbres...), et donc d’eau douce», explique M. Guesmi, enseignant-chercheur à l’université de Sousse (est). D’autres pièces, dont des outils constitués de silex, généralement utilisés pour la chasse par l’homme moderne, ont également été découverts sur ce site et «attestent de la présence de l’Homo sapiens», a ajouté le chercheur tunisien.

Selon Nabil Guesmi, le recours à la datation par thermoluminescence, une technique scientifique communément utilisée pour dater des objets de la préhistoire, a en outre permis de conclure que certaines de ces découvertes remontaient à «92 000 ans avant notre ère». Il s’agit d’une «première» pour l’Atérien, une culture présente en Afrique du Nord dont il était jusque-là admis qu’elle ne s’étirait pas au-delà de 65 000 ans avant J.-C. Cette période a été définie il y a près d’un siècle par un préhistorien français dans le cadre de ses travaux en Afrique du Nord. Le nom de cette culture provient du site de Bir El Ater, en Algérie.