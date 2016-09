Abane , Krim, Ben M'hidi , sont passés par là ....

Réagissez

Mokhtar Ouamara alias M’khiter, ancien militant de la cause...

Mokhtar Ouamara alias M’khiter, ancien militant de la cause nationale et fils du chahid Mohammed Ouamara

Alger. 133 boulevard Krim Belkacem. Nous avons rendez-vous à cette adresse, ce mardi 16 août, à 14h30, avec Mokhtar Ouamara alias «M’khiter», un ancien militant de la cause nationale au destin absolument exceptionnel.

Sur le mur d’un petit immeuble de deux étages sis à cette adresse, en face du parc Beyrouth (ex-Mont-Riant), la trace rectangulaire de ce qui devait être une plaque commémorative. La plaque en question a été retirée quelques jours seulement après sa mise en place le 12 décembre 2015 et n’a laissé que son empreinte.

Elle disait en substance (c’est nous qui traduisons) : «Dans cet immeuble sis au 133 boulevard Krim Belkacem se réunissait la direction nationale de la Révolution algérienne représentée par le Comité de Coordination et d’Exécution issu du Congrès de la Soummam, avec ses cinq membres : Larbi Ben M’hidi, Krim Belkacem, Abane Ramdane, Benyoucef Benkhedda et Saâd Dahlab, durant la période allant d’octobre 1956 à février 1957. Le propriétaire de l’immeuble, le chahid Ouamara Mohammed dit Rachid a été sauvagement assassiné après son arrestation par l’armée française…». Une erreur fut commise imprudemment au moment de graver ces mots sur la feuille de marbre : on avait mentionné que le chahid Ouamara Mohammed, qui n’est autre que le père de Mokhtar, a été exécuté le 8 février 1957. Or, corrige Mokhtar, il a rendu l’âme le 28 février 1957, en pleine Bataille d’Alger, après avoir subi des tortures atroces dans un centre de détention à El Biar.



Le premier PC du CCE retombé dans l’anonymat

La famille a aussitôt alerté les autorités concernées pour signaler cette erreur. Mais ce qui ne devait être qu’une formalité a pris un temps anormalement long, si bien que plusieurs mois après avoir été retirée pour rectification, la plaque n’a toujours pas retrouvé sa place. Et la bâtisse historique, véritable archive urbaine, de retomber à nouveau dans l’anonymat. Pour le passant lambda flânant du côté du Télemly, il n’y a absolument rien qui instruise sur la valeur historique de cet édifice qui a vu défiler tous les grands noms de la Révolution : Ben M’hidi, Abane, Krim, mais aussi Ouamrane, Lamine Debaghine et d’autres encore.

C’est un lieu commun que d’affirmer que la ville est un livre ouvert, et c’est d’autant plus valable pour les lieux de mémoire. La ville participe d’une «écriture urbaine de l’Histoire» dont la grammaire repose précisément sur ce tissu d’éléments visuels qui interpellent le promeneur. Une plaque, une stèle, un musée, un mémorial, ou parfois juste un banc public avec un nom gravé dessus, renseignent à certains égards sur certains événements plus efficacement que les manuels d’histoire. Ils ont le mérite de raviver la curiosité là où l’amnésie est sciemment et cyniquement entretenue, et de maintenir constamment la mémoire collective en éveil. D’où l’intérêt à réhabiliter ces archives vivantes que sont les bâtiments du genre du petit immeuble du 133, boulevard Krim Belkacem. C’est vraiment, nous semble-t-il, le minimum syndical au chapitre de l’action mémorielle. Il y va de la restauration de nos repères saccagés.

Il faut rendre à César ce qui appartient à César, comme on dit, et préciser que c’est Issad Ouali, enseignant à la Faculté de Sciences politiques d’Alger et lui-même ancien membre du FLN/ALN qui a eu à siéger au sein des commissions mixtes d’application du Cessez-le-feu, qui a pris sur lui d’attirer l’attention d’El Watan sur les péripéties de cette plaque gâchée comme par un acte manqué. C’est également lui qui fut à l’origine de cette initiative consistant en cet «hommage signalétique» à l’endroit de ce petit bâtiment chargé d’histoire et complètement tombé dans l’oubli depuis 1962.



Mohammed Ouamara, un industriel nationaliste

Yeux clairs et moustache fine, Mokhtar Ouamara affiche un corps fluet et sec de coureur de marathon qui n’a rien à voir avec ses 77 ans.

«Je marche beaucoup, je fais régulièrement Télemly-La Pointe à pied», confirme-t-il dans un sourire. Ammi Mokhtar nous reçoit chaleureusement en compagnie de celle qui partage sa vie depuis plus d’un demi-siècle. Soigneusement conservée sous un cadre en verre, une photographie a immortalisé la plaque éphémère au moment de son inauguration. Faux airs de Ali Yahia Abdennour, Mokhtar y prend la pose aux côtés de sa sœur. S’il a crânement refusé de se faire délivrer une carte d’ancien moudjahid, Ammi Mokhtar ne cache pas son attachement à cette plaque qui rend justice au sacrifice de son père et rappelle que dans cette maison ont défilé presque tous les pères de la Révolution.

Des frissons ne manquent pas de nous pincer la peau à l’idée que dans le sous-sol de ce petit immeuble se réunissaient les Ben M’hidi, Abane et les autres membres du CCE…Des noms illustres que Mokhtar a connus intimement. D’emblée, notre hôte nous invite à jeter un œil sur une pile de documents attestant de sa participation active à la guerre de Libération nationale. «C’est Ouamrane qui s’est chargé de les faire, je n’y suis pour rien», précise-t-il. Une attestation établie par Benkhedda indique : «Sa demeure a servi de poste de commandement au 1er CCE désigné par le Congrès de la Soummam et de refuge aux membres du CCE. Lui-même a servi en outre d’agent de liaison au FLN (1955-1957)».

Témoignage corroboré par ceux de Saâd Dahlab et du Colonel Ouamrane. «J’ai eu la chance extraordinaire de côtoyer ces gens-là pendant trois ans, 365 jours sur 365», lance Mokhtar, encore ému à l’évocation des chefs de la Révolution. Il les appelle «Errebaâ», littéralement «La clique». Pour d’autres, c’étaient des légendes, des leaders élevés au rang de surhommes ; pour lui, ils faisaient quasiment partie de la famille. Dès que son père a mis la maison du Télemly à la disposition de la Révolution, Mokhtar fut affecté au service des chefs du FLN en qualité d’homme à tout faire. «Tout le monde connaît P’tit Omar, mais personne ne connaît l’histoire de M’khiter, le Petit Mokhtar», glisse-t-il, «M’khiter» étant le surnom que lui avait affectueusement attribué Larbi Ben M’hidi.

Ammi Mokhtar nous livre par à-coups l’histoire de cette demeure et comment le CCE y avait élu domicile : «Mon père est né à La Casbah comme nous tous d’ailleurs. En 1947, il a acquis une villa au Télemly, à l’endroit même où nous nous trouvons. Comme c’est un Arabe, les Arabes n’avaient pas droit de cité au Télemly. C’était un quartier 100% français. Mon père a enlevé le toit de la villa et a construit deux étages. Les autres appartements ont été loués à des Français et le sous-sol est resté pour nous. C’est là que s’est installé le premier QG du CCE et nulle part ailleurs. On y accède par une autre porte. Mon père avait acquis une autre villa à Bouzaréah pour abriter ma mère ainsi que mes frères et sœurs.»

On comprend facilement que Mohammed Ouamara était un homme aisé. Il a fait fortune dans la confiserie. «C’était un industriel, il avait une usine de bonbons qui se trouve à 300 m d’ici. D’ailleurs, c’est pour cette raison qu’on lui a permis d’acheter cette villa. Ils disaient (les Français) : ‘‘M.Ouamara est un Arabe pas comme les autres’’. Parce qu’il était toujours costumé, bien mis, élégant. C’était un bel homme.» Un portrait de lui le confirme : Mohammed Ouamara ne manquait pas de goût, en effet. Il avait tout du parfait gentleman. «En plus, il s’exprimait très bien en français, avec un accent parisien comme ça, d’autant qu’il faisait plusieurs séjours en France.

Il n’était jamais inquiété quand il transportait Abane Ramdane.» Comment le destin a mis Mohammed Ouamara sur le chemin des chefs de la Révolution ? «Les premiers contacts se sont faits par le biais de Benyoucef Benkhedda», indique Mokhtar en soulignant que cela datait de 1955, soit avant la création officielle du CCE. L’historien Mahfoud Kaddache assure de son côté : «Au début de l’année 1955, Ouamara prit contact avec Abbane qui, libéré après avoir purgé plusieurs années de prison, était venu s’installer à Alger en tant que responsable FLN.» (voir article ci-contre).



M’khiter, un petit lutin parmi les chefs de la Révolution

Lancé sur les traces de son père, Mokhtar Ouamara s’engage dans la Révolution dès l’âge de 15 ans : «Je lui ai dit : ‘‘Papa, j’ai 15 ans, je veux m’engager dans les rangs du FLN et l’ALN.’’ Il m’a dit : ‘‘Mon fils, la Révolution, ce n’est pas un jeu. Il y a de fortes chances pour que tu y laisses la vie.’’ Je lui ai répondu : ‘‘Papa, je suis un homme mort. Je n’ai pas commencé la Révolution, je vais la commencer et je considère que je suis un homme mort.’’»

Conquis par la détermination de son fils, Mohammed Ouamara décide d’en toucher un mot à Abane. «Il a discuté avec Si Ahmed qui était le nom de guerre de Abane Ramdane. Il lui a dit : ‘‘Si Ahmed, est-ce que tu as besoin d’un volontaire de 15 ans ?’’ Il ne lui a pas précisé que c’est de moi qu’il s’agissait. Abane a saisi l’allusion au vol et lui a répondu : ‘‘Bien sûr qu’on a besoin de volontaires de 15 ans. Elli naâraf babah ma yekhlaâni oulidou (Celui dont on connaît le père, on n’est pas surpris par son fils). Va le chercher !’’» C’est ainsi que Mokhtar est présenté officiellement aux dirigeants du FLN. «Mon père m’a présenté à ‘‘errebaâ’’, ils m’ont posé des questions, principalement Larbi Ben M’hidi, Si Hakim de son nom de guerre.»

Les leaders révolutionnaires sont charmés par la maturité et la ferveur nationaliste du fils Ouamara. Outre ses missions d’agent de liaison, Mokhtar est engagé en qualité d’intendant du PC. «J’étais l’homme à tout faire. Indépendamment de mes activités à l’extérieur qui consistaient à porter et ramener des messages, tout le reste de la journée j’étais là pour les recevoir et régler leurs problèmes. C’est moi qui leur ouvrais la porte, qui les recevais, leur faisais à manger à l’occasion, je faisais les courses, je m’occupais de tout.» Comment se passaient les réunions du commandement ? «Elles étaient quotidiennes. Ils venaient tous les matins, un par un, pour ne pas se faire prendre tous en même temps au cas où…Leurs réunions duraient toute la journée et ils quittaient à partir de 18h, toujours en rangs dispersés.»

Ammi Mokhtar affirme que « personne ne savait où habitait l’autre ».



Ben M’hidi : «C’est toi l’avenir de l’Algérie»

Mokhtar Ouamara souligne que ces visites répétées n’ont jamais éveillé les soupçons du voisinage, exclusivement européen, d’autant plus que le QG du CCE avait une entrée indépendante. Son père avait même aménagé une cache pour s’y abriter en cas de descente de la police. Finalement, elle n’aura jamais servi. Si le jeune M’khiter n’assistait pas aux réunions, son sentiment par rapport à l’ambiance qui régnait au sein du premier CCE (composé de 5 membres avant d’être élargi à 9) est que la sérénité dominait les débats. «Ce que je peux dire, c’est qu’il y n’avait pas de clan, il n’y avait pas de place au régionalisme. Ils formaient un seul homme, une seule main. Il y avait un esprit de fraternité. Jamais, je dis bien jamais, pas une seule fois quelqu’un n’a élevé le ton pendant que j’étais dans la pièce d’à côté. Il n’y avait ni Kabyle, ni Arabe, ni Chaoui, ni quoi que ce soit, ils étaient très unis, très complices.» Y a-t-il un membre de ce directoire imposant qui le fascinait particulièrement ? «Le sentiment national était tellement profond que je ne regardais pas les hommes, je regardais le groupe», réplique-t-il en guise de déclaration de principe. Néanmoins, nous avons senti, en écoutant Ammi Mokhtar, que de tous les membres du CCE, Ben M’hidi avait une place particulière dans son cœur. Il l’adopta sans réserve en l’affublant de son petit nom affectueux. «J’étais très apprécié par Larbi Ben M’hidi.

Il m’a tout de suite pris en sympathie. C’était le seul qui m’appelait M’khiter», rapporte Ammi Mokhtar avant de nous livrer cette anecdote : «Moi, je savais cuisiner. J’ai appris ça avec mon père. Avant la Révolution, il avait un restaurant qui s’appelait Le Chaperon Fin qui était situé dans l’actuelle rue Abane Ramdane. Je leur faisais donc à manger… Une fois, j’ai acheté des petits fours, et au moment où j’allais faire passer le plateau pour les servir, Ben M’hidi m’a retenu la main en disant : ‘‘Wallah, c’est toi qui te sers le premier. Enta houa moustaqbal el Djazaïr !’’ (C’est toi l’avenir de l’Algérie)». Mokhtar est submergé par l’émotion en évoquant ce souvenir : «Ces mots, mes frères, m’ont sauvé la vie», soupire-t-il d’une voix saccadée. «Parce que quand j’étais sous la torture, ces mots de Si Hakim résonnaient dans mon cœur : ‘‘C’est toi l’avenir de l’Algérie !’’; cela m’a donné une force incroyable, j’étais un extraterrestre, je ne ressentais pas les coups, mon cerveau faisait vlan, mais je ne ressentais pas les coups, frappez comme vous voulez, wallah je n’ai rien à cirer de vous !... C’est incroyable, la foi qui était déjà énorme au départ décuplait.»



«Abane réfléchissait tout le temps»

Autre monstre sacré : Abane et son charisme écrasant, son caractère réputé difficile. «Au début, je le détestais», confie Ammi Mokhtar, nous prenant à contre-pied. «Tous me disaient bonjour en rentrant, me faisaient un câlin, Larbi Ben M’hidi me secouait les cheveux, mais Abane, lui, déboulait sans saluer», explique-t-il en souriant. «J’ouvre la porte, il rentre sans dire bonjour. Mais j’étais jeune, d’accord ? Avec le temps, j’ai automatiquement reconsidéré la situation, après, je l’ai adoré. Les premiers jours, personne ne connaissait personne, donc le fait qu’il ne me dise pas bonjour, ça m’a heurté. Par la suite, j’ai compris que c’était son tempérament. C’est un gars qui était exceptionnel. Il était en permanence branché sur ses idées.

On a tous un instant où on est absent, l’esprit distrait par tel ou tel détail, quelque chose qui retient votre attention. Lui, il l’était en permanence, il réfléchissait tout le temps. Je ne sais pas comment son cerveau n’a pas pété tellement il était en effervescence. Il souffrait le pauvre d’un ulcère à l’estomac, il mangeait, et dès qu’il finissait de déjeuner, automatiquement il courait vider son estomac dans les toilettes. Il mettait son doigt dans la bouche et vomissait tout. Je l’avais détesté en tant que gosse parce que pour moi il me prenait de haut. Je me disais : pourquoi les autres sont gentils avec moi, et lui, il avait ces grands airs ?

Avec le temps, j’ai fini par comprendre sa valeur.» Au fil de notre entretien, d’autres détails remontent à la surface. Mokhtar Ouamara se souvient ainsi que Benkhedda «avait toujours une petite serviette, il portait un chapeau mou, c’était un bel homme. Il passait inaperçu.» «En fait, tous pouvaient passer inaperçus sauf Ouamrane. Il avait une tête d’Arabe», rigole-t-il. «Tout le monde le surnommait ‘‘Bouqarou’’ (L’homme à la forte tête). Le colonel Ouamrane a une chance à casser du roc. Je me demande aujourd’hui encore comment il ne s’est pas fait prendre. Il avait toujours une valisette dans laquelle il y avait une mitraillette pliable. Jamais, pendant tout le temps qu’il était là, il n’est venu sans sa valise.» Outre Ouamrane, Abane était également armé.

«Abane avait toujours un 11,43 (pistolet calibre 11,43 mm) sur lui, c’était une arme de poing lourde. Je le sais pour l’avoir portée. Dès qu’il débarquait, il la mettait dans un tiroir. Ma main en tombait tellement elle était lourde. C’était le seul, avec le colonel Ouamrane, qui était armé.» Autre particularité : Mokhtar se souvient que Abane chaussait des lunettes spéciales qui permettent de voir derrière soi sans avoir à se retourner. «Je les ai portées, ces lunettes», dit Mokhtar. On les appelle «lunettes espion». Cela n’a rien de «james-bondien», elles sont en vente libre. Ce sont des lunettes de soleil en apparence ordinaires munies cependant de miroirs à l’extrémité de chaque verre. Abane les utilisait pour semer d’éventuels espions en cas de filature. Cela en dit long sur la personnalité de l’homme et son sens de l’organisation.

D’aucuns pourraient se demander comment la direction de la Révolution pouvait-elle confier son sort à un «gamin» ? Mokhtar était évidemment exposé à ce genre d’interrogations, somme toute légitimes. Il eut à l’éprouver frontalement lorsqu’un jour se présenta au PC du CCE un commandant de l’ALN. Quelle ne fut sa surprise lorsque, en toquant à l’adresse indiquée, il s’est retrouvé face à un petit jeunot imberbe en lieu et place d’un cerbère plus aguerri. «Il a sonné, j’ai ouvert la porte, il a pris un air étonné en voyant un gosse devant lui», se remémore Si Mokhtar. «Il devait se dire : ‘‘Je suis censé trouver Abane Ramdane, Larbi Ben M’hidi… et je trouve un gosse !’’

J’ai vite compris évidemment qu’il y avait de quoi s’inquiéter. Je l’ai conduit au salon, j’ai fermé la porte derrière moi et je suis allé vaquer à mes occupations. Soudain j’entends Si Ahmed (Abane) m’appeler : ‘‘Mokhtar !, tu entends ce que dit notre commandant ?’’ J’ai dit : ‘‘quoi ?’’ Il dit : ‘‘Comment vous avez fait confiance à ce petit gosse ?’’ J’en ai été furieux, je vous le jure ! J’ai mal pris ça. Je me suis tourné vers lui d’un geste vif et j’ai répliqué avec fermeté…je dirais même un peu trop sèchement : ‘‘Mon commandant, je vais vous dire une chose, si nous nous faisons prendre vous et moi, il y a de fortes chances pour que vous, vous parliez, mais moi je ne parlerais pas !’’ Il m’a attrapé comme ça et m’a serré très fort contre lui.»



«Un homme mort, papa, il ne parle pas »

Le 28 février 1957, soit quelques jours seulement après l’arrestation de Ben M’hidi à quelques pâtés d’immeubles de là, rue Debussy, les paras du général Massu font une descente au QG du CCE et arrêtent Mohammed Ouamara et son fils. Les dirigeants de la Révolution avaient quitté les lieux bien avant. Mokhtar est arrêté par les «Bérets rouges de Bigeard, ils étaient une dizaine», précise-t-il. Après un interrogatoire musclé au «133», il est conduit vers un centre de torture. «Ils ont d’abord emmené mon père vers 18h, ensuite moi vers 21h. C’était une villa située sur la route de Birtraria, à El Biar. En face, il y avait deux garages dont un servait à garder des prisonniers.» Mokhtar subit «la question» avec toute la brutalité qu’on peut imaginer, mais aucun mot ne sortira de sa bouche. Il tiendra ainsi héroïquement la promesse qu’il avait faite à ce commandant de l’ALN.

«Je ne voyais rien, j’étais fixé sur mes idées, j’ai dominé la situation parce que j’étais absent. Tu comprends ? Mon corps était là, et mon esprit était ailleurs, tout mon esprit était concentré sur la résistance, je me disais je dois résister, je cherchais, je creusais au fond de moi-même pour résister le maximum possible jusqu’à ce que je meure. Pour moi, la finalité était la mort, j’étais certain que j’allais mourir.» Mokhtar est emmené auprès de son père dans l’espoir de faire craquer l’un des deux hommes. «Ils m’ont fait entrer et m’ont mis à côté de lui, il y avait une cinquantaine de civils.

Il n’y a que mon père et moi qui étions des politiques, les autres étaient des commerçants qui avaient participé à la grève des 8 jours. Sur le coup, je n’ai pas reconnu mon père, il était déjà gonflé, il avait le visage tuméfié, brûlé. C’était le seul qui était attaché, il avait les pieds et les poings liés. Il m’a demandé : ‘‘Qu’est-ce que tu leur as dit ?’’ Je lui ai répondu : ‘‘Papa, comme je te l’avais dit (au moment de s’engager, ndlr), je suis un homme mort. Un homme mort, papa, il ne parle pas.’’ Il a chuchoté : ‘‘C’est vrai, mon fils, c’est vrai.’’ C’étaient ses dernières paroles.

Après, on est venu le chercher une deuxième fois. Il était très fier de son fils, et j’étais très fier de lui. Il est mort pour la Révolution.» Sur ces mots, Ammi Mokhtar peine à retenir ses larmes. Il interrompt son récit quelques instants avant de reprendre : «Comment j’ai été sauvé ? Le commandant des Bérets rouges a demandé : ‘‘Est-ce que le gosse a parlé ?’’ Ils ont dit : ‘‘Pas encore’’, il a répondu : ‘‘Vous ne voyez pas que c’est un gosse ? Avec tous les coups qu’il a pris, il aurait parlé. Abane Ramdane n’est pas con pour faire travailler un gosse. A la première gifle, il aurait tout balancé.’’

Mais ce que ce commandant ne savait pas, c’est la force de notre foi. Je n’étais pas plus fort que les autres, mais j’avais une foi dans la Révolution hors du commun, jamais je n’aurais pensé avant cela qu’à l’âge de 17 ans, je souhaiterais la mort à la place de la vie. Jamais ! Et quand on a eu l’honneur et le bonheur de militer tout ce temps aux côtés des plus grands noms de la Révolution algérienne, notre foi est démultipliée. J’étais devenu… c’est incroyable…

J’étais devenu un homme, à la limite, anormal. Je n’étais plus un humain. Dans ma tête, il y a la Révolution et la mort pour la Révolution, pas la Révolution et l’indépendance. L’Istiqlal, je n’y pensais pas.»

M’khiter ne reverra plus son père. Le corps de Ouamara Mohammed ne sera jamais retrouvé. L’Algérie libre sera sa sépulture et son paradis…