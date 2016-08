Réagissez

Le texte qui va suivre est constitué de fragments d’un document rédigé à la fin de la décennie 60 par Amar Ouzegane, sous le titre : A Propos de la Plate-forme de la Soummam.

Le Figaro Littéraire du 3 novembre 1969 a révélé, dans une note en bas de page, que j’étais le principal auteur du premier programme du FLN (Plate-forme de la Soummam)... C’est réconfortant. L’épaisse conspiration du silence, entretenue depuis treize ans, est à nouveau brisée. En grande partie, car ce n’est pas encore toute la vérité historique.

Mais c’est un progrès immense. La paternité de la Plate-forme est restée un mystère, même pour les journalistes spécialisés.

Des noms furent lancés tour à tour, toujours d’une façon fantaisiste. Par exemple, des années durant, Lacouture(1) s’est obstiné dans Le Monde à l’attribuer à Ben Khedda, l’ancien Président du Gouvernement provisoire dont la probité intellectuelle est incontestable.

Récemment encore, Yves Courrière, dans son best-seller(2) – je n’ai pas encore lu le second tome – me cite en deuxième ou troisième position parmi les trois auteurs de la Plate-forme.

Je ne puis lui reprocher son erreur de bonne foi, puisque je n’ai pas jugé utile de répondre à son invitation pour le rencontrer. Je le regrette. La mauvaise légende s’enkyste avec l’offensive du témoignage de l’à-peu-près. Elle frise la farce de Karaghuz, lorsqu’on ne distingue pas une abeille d’un frelon en présentant comme «co-auteur» un pickpocket mental qui n’a participé à la confection du document qu’en prêtant sa machine à écrire !

Ce personnage a tenté de jouer le rôle de l’ambitieux qui malgré l’avertissement du proverbe arabe, voulait «s’ennoblir sans attendre la mort de ceux qui le connaissaient». Il a été démasqué.

Le témoin de sa mésaventure est Rachid Gaïd, ancien délégué de l’UGTA à Tunis. Il a assisté personnellement à une scène au cours de laquelle Abane Ramdane, le regretté leader politico-militaire, ordonne au prêteur de la machine d’interrompre sa vantardise. (...)

(...) Le terrain est déblayé et jalonné. Je pense que c’est le moment de dire comment j’ai été amené à «inventer» la Plate-forme historique.

Elle s’élaborera en deux étapes. Il est nécessaire de les définir pour écarter définitivement la confusion qui persiste en Algérie chez certains chefs de guerre. Par exemple, Ali Mendjeli, ancien membre de l’état-major de l’ALN, était convaincu que j’étais l’auteur du schéma de la Plate-forme et non pas celui du texte de la Soummam.

Faisons la mise au point.

Le premier texte est en effet une sorte de schéma d’une dizaine de pages dactylographiées. C’est un plan de travail rédigé, en partie, en style télégraphique. Il est destiné uniquement à l’organisation du FLN de la capitale. Nous l’appellerons la Plate-forme d’Alger.

Quelques jours après le déclenchement de la lutte armée, des amis me recommandent à H’Didouche (Bouzrina)(3), responsable du FLN du Grand-Alger et activiste du Comité de préparation de la Révolution. Son bras droit est Ahmed Gharmoul, contrôleur de tramway, militant chevronné des syndicats et ancien militant communiste.(4)

D’abord, nous nous rencontrons chaque soir autour d’un thé sur la terrasse du café Et Tlemçani, près de la Grande Mosquée, popularisé par une pièce et un film, Hassan Terro.(5) Nous bavardons à l’écart comme de paisibles pères de famille. Ensuite, ils me quittaient pour rejoindre d’autres mordus de ronda et s’oublier dans d’interminables jeux de cartes espagnoles... Enfin, nous nous retrouvions chez moi, vers dix heures du soir, pour une courte séance de travail.

L’ordre du jour reprenait les mêmes problèmes : récupérer des armes de poing, trouver de l’argent, acheter des détonateurs, des jumelles, organiser à l’Arsenal des vols de munitions, de grenades, de fusils mitrailleurs, susciter des désertions, exercer les fidaïyine à la gymnastique et au tir, préparer les attentats, châtier les traîtres...

Et pour l’éducation politique des commandos, une trentaine, je rédigeais une note d’orientation démontant le mécanisme du bourrage de crâne et redressant les erreurs qui parsemaient les tracts d’autres villes. (...)

(...) Chacun sait qu’on ne s’amuse pas avec la Révolution. Mais une fois l’insurrection engagée, le rôle des révolutionnaires authentiques n’est pas de pleurnicher sur les erreurs inévitables, mais de tout faire pour les corriger et transformer la révolte anarchiste en guerre révolutionnaire.

Pour ce faire, il faut donner au FLN une base populaire large en gagnant tous ceux qui veulent en finir avec la domination coloniale : ouvriers, paysans, artisans, commerçants, jeunes gens et jeunes filles, intellectuels, élus, sans négliger les partisans déçus de la francisation.

Il faut isoler l’ennemi en essayant de gagner la sympathie des travailleurs européens, des catholiques ayant soif de justice pour tous, des patriotes juifs attachés à l’algérianité. Il faut tenter de neutraliser certaines couches minces de la minorité européenne dont les intérêts ne coïncident pas totalement avec ceux des seigneurs de la vigne, des transports, de la mine et des banques.

C’est ce que j’essayais de résumer sous la forme d’un programme de guerre à notre modeste direction politique d’Alger. La plate-forme ainsi désignée au départ fut adoptée presque sans changement.

En septembre 1955, H’Didouche, Lebjaoui(6) et moi rendons visite à Krim Belkacem à son QG près de Tizi Ouzou. Après avoir réglé divers problèmes, notamment une importante affaire d’achat de mitraillettes, le colonel nous donne son accord total avec le contenu de la Plate-forme d’Alger.

Abane, sorti de prison, ne réussit pas à s’entendre avec H’Didouche et Ghermoul, notre intervention est efficace. Abane, accompagné de Ben Khedda viennent s’intégrer à notre brain-trust. De ce fait, nous devenons un conseil politique pour l’Algérie entière.

Tout en poursuivant les activités diverses dont nous avions pris l’initiative, nous participions à la fondation du Comité de la Trêve civile, imaginé par Albert Camus. Nous voulions aider les Algériens et les Français ennemis de la violence gratuite à se rendre compte par leur propre expérience que la férocité n’est pas du côté des «fellagas».

Notre comité politique algérien regroupe neuf personnes. Nous nous réunissons chez moi chaque lundi, sans inquiétude, de neuf heures du soir à cinq heures du matin, avec la fin du couvre-feu.

Chaque problème abordé est discuté à fond et tranché par un vote : création de l’UGTA, affiliation à la CISL pour bénéficier du soutien des syndicats américains, réunification des Wilayas sous un commandement unique, négociations avec les «autonomistes», lutte contre les maquis préfabriqués, alliances maghrébines internationales, syndicales, politiques, gouvernementales, diplomatiques.

En mars 1956, Abane nous apprend qu’à l’occasion d’une rencontre entre responsables régionaux, il avait obtenu l’adoption de la Plate-forme d’Alger comme directive intérieure pour tous les cadres de l’ALN et du FLN.

Je fis observer que le Plate-forme – dans ce premier jet – était la charte de travail d’Alger. Mais pour éviter toute mauvaise interprétation, certains passages figurant comme une énumération de têtes de chapitre avaient besoin d’être explicités en rendant plus clair le style elliptique.

Notre leader politico-militaire me remit alors un projet de Plate-forme préparé par la délégation extérieure du Caire. Il m’invita à en extraire une ou deux phrases et à les inclure dans le second texte, en évitant autant que possible la terminologie marxiste. (...)

(...) La nouvelle rédaction terminée, la Plate-forme de la seconde étape tenait dans 78 pages de papier d’écolier. Je devais la présenter, deux jours après, à la réunion de notre conseil politique.

Comme d’habitude, je pris soin d’enrouler les feuillets avec d’autres documents dans un chiffon bleu-marine. Avec le manuscrit de la Plate-forme, il y avait un questionnaire, interview d’un journal de Copenhague, rapporté par Lebjaoui et auquel je n’avais pas encore préparé de réponses.

A trois heures du matin, des policiers et des paras qui avaient encerclé tout notre quartier depuis minuit défoncèrent la porte de la maison en hurlant, pendant que des projecteurs, fixés sur les terrasses plus élevées alentour, inondaient de leur lumière aveuglante la maison de Yacef Saâdi et la nôtre.

Pendant que je m’habillais, le premier geste de ma femme, comme convenu, fut d’ouvrir la fenêtre surplombant les terrasses inférieures, de laisser choir le rouleau et de refermer le battant. Tous les hommes et les adolescents du 3 et 5 rue des Abdérames furent emmenés au siège de la police mobile. Nous fûmes relâchés à la tombée de la nuit, sauf Moussaoui(7) dont nous entendions le matin les cris et les gémissements.

En retournant au foyer, j’appris avec une immense satisfaction que L’la Khroufa, entendant un bruit sourd sur le toit de sa baraque en planches, s’est précipitée pour ramasser le rouleau.

Par chance miraculeuse, la jeune veuve et sa fillette de neuf ans furent les seules survivantes des 27 locataires des maisons en contrebas, ensevelis sous les décombres lorsque dix-huit mois plus tard fut dynamitée notre maison. Ali-la-Pointe, le héros de la Bataille d’Alger y avait installé son quartier général avec l’étudiante Hassiba Ben Bouali, les jeunes Omar, 13 ans, et Mahmoud, 17 ans, et refusait de se rendre.

Au matin de la rafle nocturne, ma fille Samira, huit ans, réussit à se faufiler entre les barrages des paras pour mettre en sécurité chez mon frère le manuscrit, échappant au péril de la destruction et de ma perte. Tapé dans le cabinet d’un avocat, il sera enfoui sous le carrelage d’une maison délabrée de La Casbah.

Sans être recherché, je quitte mon domicile pour une vie semi-clandestine. J’assiste à deux réunions de notre conseil politique chez une sage-femme. Puis, je suis hospitalisé pour coma diabétique, du 5 juin au 5 septembre 1956.

A la sortie, j’apprends que la Plate-forme de la seconde mouture, augmentée d’un passage sur les négociations, rédigé par Abane, avait été discutée et adoptée par le Congrès des maquis le 20 août 1956. Elle sera connue et célèbre sous le nom de Plate-forme de la Soummam (...)

Amar Ouzegane

Novembre 1969





Notes



1)- Jean Lacouture : journaliste, historien, essayiste et écrivain français. Engagé à gauche. Dans les années 1950, il est un des premiers partisans de la décolonisation de l’Algérie et de toutes les autres colonies encore françaises.

2)- Il s’agit de La Guerre d’Algérie. Arthème Fayard. 4 Tomes. Paris 1968 à 1971.

3)- Arezki Bouzrina dit H’Didouche : militant du PPA et du MTLD à Alger, organisateur de syndicats de commerçants, apportant son concours à la création de l’UGTA en 1956, mort des suites de tortures en 1958.

4)- Gharmoul : né le 21 décembre 1910 à Blad-Guitoun, (w. de Boumerdès), mort en 1958, sous les tortures de l’armée française. C’est une grande figure du syndicalisme CGT des traminots, longtemps communiste, se rapproche du PPA- MTLD. Il s’engage dans les rangs du FLN, où il assure la transition de l’UGSA (ex-CGT) à l’UGTA, centrale liée au Front.

5)- Porté à l’écran par Mohamed Lakhdar Hamina en 1967.

6)- Mohamed Lebjaoui : né le 20 février 1926 à Alger, membre du 1er CNRA, co-rédacteur du texte de la Plate-forme du Congrès de la Soummam. Premier chef de la Fédération de France du FLN, il est arrêté et maintenu en détention plus de cinq années dans les prisons de Fresnes et de la Santé. Mohamed Lebjaoui s’est éteint le 24 février 1992.

7)- Boualem Moussaoui : né en septembre 1926 à Alger. Militant du PPA-MTLD, membre de l’OS. Il est au FLN dès 1954. Arrêté en mai 1956, il sera libéré en 1962. Ambassadeur d’Algérie en France en septembre 1963.