Yennayer en spectacles

La communauté algérienne établie en France n’a pas manqué de célébrer Yennayer. Le consulat général a organisé une fête pour l’occasion.

Dans tous les consulats et consulats généraux d’Algérie en France, la première fête nationale de Yennayer a été célébrée. De partout, le discours pour rappeler la portée de la décision présidentielle de marquer cette date dans le calendrier national, correspondant pour toute l’Afrique du Nord à «thabbourth useggwas» , premier jour du premier mois de l’année amazighe.

Cultivé autour d’une fête de partage ancestrale et que les aïeux ont de tout temps célébrée dans la joie et la fraternité. Ainsi, cette nouveauté a été bien accueillie par la communauté algérienne de Lyon et les services du consulat général d’Algérie à Lyon ont honoré Yennayer 2968 par l’organisation d’une soirée festive et culturelle à l’espace citoyen de la mairie du 8e arrondissement, soirée notamment portée aux rythmes de la danse kabyle grâce au concours de la troupe Tilleli et de la musique chaouie au son du bendir et de la zorna. Le consul général, Abdelkrim Serraï, en a profité pour rappeler au public présent les dernières mesures prises par le président de la République en faveur de la communauté nationale à l’étranger, à savoir l’accès aux dispositifs d’aide à la création de micro-entreprises et aux logements promotionnels publics.