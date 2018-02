Vers l’implantation d’une maison de Montpellier à Tlemcen

Réagissez

Après Marseille, où il a inauguré une plaque du souvenir de l’attentat à la bombe de décembre 1973 au siège du consulat général, l’ambassadeur, Abdelkader Mesdoua, s’est rendu mardi dans le département voisin de l’Hérault.

A Montpellier, il a rencontré des représentants de la communauté algérienne et le personnel du consulat. Puis il a rendu visite au maire de la ville, Philippe Saurel, en compagnie du consul d’Algérie, Mohamed Seoudi. L’ambassadeur a également replacé l’action qu’il mène en tant que représentant de la République algérienne dans un entretien au quotidien régional Le Midi Libre.

Avec le maire, Philippe Saurel, «ensemble, ils ont réaffirmé leur volonté de renforcer les liens entre Montpellier et Tlemcen, villes méditerranéennes et jumelles», a indiqué la Ville dans un communiqué. «Philippe Saurel a manifesté son souhait d’étendre la coopération existante avec Tlemcen sur les thématiques liées à l’économie, à la santé, aux transports et à l’éducation.

Il a annoncé sa volonté de se rendre sur place au printemps prochain afin de concrétiser de nouveaux accords. Ce déplacement pourrait être également l’opportunité d’officialiser l’implantation d’une maison de Montpellier à Tlemcen». Abdelkader Mesdoua s’est estimé heureux du développement des rapports entre la France et l’Algérie, en indiquant qu’il s’agissait de la deuxième ville qu’il visitait après Marseille.