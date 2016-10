Réagissez

Une guerre : récits d’une rive à l’autre». La thématique est novatrice et basée sur une formidable «utopie», celle d’aboutir à «un récit commun sur la colonisation et la décolonisation, (…) un espace où seraient traduites toutes les visions contradictoires».

Demander en quelque sorte l’impossible et s’y tenir contre vents et marées et malgré les difficultés. «Développée dans l’agglomération lyonnaise depuis 2006, la collecte de récits s’est peu à peu élargie à partir de ce premier point d’ancrage», résume l’association Grand ensemble. «Les récits présentent une très grande variété, car c’est sur un temps long et selon des étapes différentes qu’ils ont pu être recueillis : entretiens enregistrés par Béatrice Dubell depuis 2008 pour préparer les films documentaires El Bi’r, De pied ferme (2013), Cette guerre et nous (2014) et les deux expositions sonores Récits d’engagement (2012) ; entretiens filmés avec un témoin par des groupes de lycéennes dans le cadre des Ateliers Mémoires vives (2013-2016) et enfin de nouveaux entretiens menés spécifiquement pour alimenter cette plateforme.» Des chercheurs en histoire et des professionnels de l’image travaillent sur l’écoute directe de ces récits de témoins de la guerre d’Algérie et les replacent dans le contexte des échos suscités en France par ce conflit.

La plateforme numérique, nouvelle étape ouverte largement au public, se veut être une mise en perspective historique de ces témoignages grâce au comité scientifique qui accompagne le projet. La plate-forme est nourrie de toute la matière collectée au fil de ces années et continuera à s’enrichir par un travail d’éducation populaire qui met en contact l’association avec de nouveaux témoins dans le but de recueillir et de faire entendre un éventail étendu de propositions orales, vidéo ou photographiques.

«Une vision commune fondée sur des valeurs républicaines»

«Dans le moment de crise que nous traversons, nous pensons qu’il est plus que jamais nécessaire de retourner vers ce passé, pour l’éclairer et réexaminer collectivement les questions fondamentales qui y sont agrégées», estiment les responsables. «Cette guerre a été sous-tendue par des représentations et des points de vue opposés sur l’Algérie coloniale. Aujourd’hui, il n’existe pas de récit commun sur la colonisation et la décolonisation rassemblant, sur un même socle de valeurs fondamentales, tous les acteurs et descendants, hommes ou femmes, de ce conflit.

Loin de nous arrêter, ce constat doit nous mettre en mouvement. Une vision commune, fondée sur des valeurs républicaines réaffirmées, existera un jour, si nous y travaillons collectivement.» C’est une fonction de laboratoire que voudrait avoir Grand ensemble, et «être un creuset pour l’avenir». «Nous souhaitons soutenir ce mouvement de la société qui tend à l’apaisement et au dépassement des traumatismes et des distorsions engendrés par ce conflit particulier.» Sur la plateforme, le contenu a été pensé «pour donner le plus rapidement accès aux récits enregistrés. Les textes de présentation ont été synthétisés au maximum de manière à donner l’accès le plus direct possible. Les récits ne sont pas présentés selon une typologie, mais comme des histoires singulières qu’une courte biographie permet de saisir rapidement.

Le recours à des centres d’archives, à des fonds photographiques régionaux, à la presse et à ses rubriques de faits divers permet d’enrichir les représentations iconographiques.» Grand ensemble souhaite développer des partenariats avec l’Education nationale et anime des formations à l’intention des professeurs du secondaire afin de les aider à traiter ces questions avec leurs élèves.

Un travail est aussi engagé auprès d’animateurs socioculturels et avec l’ONAC (Office national des anciens combattants). Avec une porte largement ouverte sur le versant algérien avec les militants de la Fédération de France du FLN dont la mémoire à Lyon est encore vive. Notre journal El Watan a été sollicité pour accompagner cette riche initiative.

* Adresse site : http://grandensemble-media.fr

** Rendez-vous à Villeurbanne, mardi 18 octobre, au CCO, 39, rue Georges Courteline, Villeurbanne 69100.

17 à 19h : temps de découverte sur différents postes, accompagné par des membres du comité scientifique.

19h : présentation de la démarche, éthique et finalités du projet, suivie d’un échange avec le public sur les usages de ce nouvel espace en ligne Contact : grand.ensemble@gmail.com | http//:www.grandensemble.fr