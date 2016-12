Réagissez

Quel a été votre premier sentiment sur les distinctions qui honorent votre combat pour la laïcité ?

A chaque fois que je remporte une quelconque distinction, je sais pertinemment qu’au-delà de mon engagement personnel, le jury reconnaît d’abord une démarche collective, certes que je symbolise jusqu’à un certain point, mais qui est surtout portée, ici et là, par des gens qui ont à cœur de défendre les grandes valeurs humanistes, l’égalité entre les femmes et les hommes et bien entendu la laïcité.

Alors, je ne peux m’empêcher de penser à tous ces résistants de la plume de chaque instant. Surtout lorsque je sais dans quelles conditions difficiles ces militants travaillent. Je pense en particulier à ceux qui, dans le monde musulman, consacrent leur énergie à lutter contre l’islam politique. Car c’est là que la bataille est terriblement violente et en même temps décisive.

C’est là que beaucoup de choses se jouent pour ne pas dire l’essentiel. Pensons à la Syrie, à l’Irak, à la Turquie, à l’Iran, à la Tunisie, pour ne citer que ces quelques pays. J’ai aussi une pensée à l’égard de tous ceux qui sont partis prématurément, notamment en Algérie, fauchés par les balles assassines de la barbarie islamiste. Se souvenir d’eux dans ces circonstances me fait mesurer la grandeur de leur engagement.



Ne craignez-vous pas que ce récent prix maçonnique qui vous a été attribué brouille le sens de votre action et renforce les critiques de vos détracteurs ?

Mon action n’a aucunement changé d’orientation, depuis la publication de Ma vie à contre Coran en 2009. Je reste attentive à cette question essentielle de la séparation des pouvoirs politique et religieux. Tant et aussi longtemps que cette problématique n’est pas résolue d’une façon sérieuse, les blocages vont demeurer au sein de notre société et de nos institutions. Regardez tout le mal que nous avons à définir un projet éducatif digne de ce nom et au diapason de son époque.

Pourquoi ? Car nous continuons à avoir un pied dans la modernité et un autre dans l’archaïsme avec tout ce que cela sous-entend d’assujettissement aux dogmes wahhabites. La vérité, c’est que le fait de ne pas trancher sert les intérêts des islamistes et de leurs sponsors, qui, chaque jour, gagnent du terrain et détournent beaucoup de nos enfants de la vie et de ses exigences. Jusqu’à quand ? Garantir la liberté de conscience c’est asseoir l’ensemble des autres libertés et installer un climat favorable au respect de l’altérité.



Quelle est votre actualité ? Que préparez-vous ?

Je suis invitée à donner une dizaine de conférences dans plusieurs villes françaises au mois de décembre. La France a célébré la loi concernant la séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905. Et j’ai été invitée à partager mon expérience et mes analyses sur la question.