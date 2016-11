Réagissez

Ce document a pour ambition de répondre aux interrogations des salariés et des employeurs face à la pratique religieuse dans le monde du travail», a expliqué le ministère du Travail par la voix de Myriam El Khomri, qui a annoncé la disponibilité prochaine sur le site internet d’un guide du fait religieux dans l’entreprise.

Une nouvelle preuve que la montée religieuse est prise très au sérieux. Pour les acteurs de l’entreprise que sont les salariés, les chefs d’entreprise ou les directions des ressources humaines, cette intrusion de ce contexte inédit dans l’univers du travail est flagrante ces dernières années. Cela provient essentiellement de la préoccupation grandissante des musulmans de vivre leur foi sans contrainte, même dans leur activité professionnelle.

Le journal La Croix dresse une liste : «Port du voile, demandes d’absence ou d’aménagement pour des raisons religieuses, prière pendant une pause… dans la grande majorité des cas, les faits sont liés à l’islam.»

Avant de préciser : «Dans bien des situations, comme les demandes de salles de prière, de menus spéciaux, d’absences, la loi n’oblige l’employeur à rien.»

Pourtant cet impact est croissant, selon une étude de l’agence Randstadt. Un manager sur deux aurait été confronté au fait religieux en 2015, un chiffre en augmentation par rapport à 2014. Myriam El Khomri, a cependant rappelé que «dans l’immense majorité des cas, la question de la liberté religieuse dans l’entreprise se traite hors de tout conflit et ne pose aucune difficulté ni aux salariés ni aux employeurs. Il était toutefois important, dans un contexte troublé et polémique, de rappeler de façon simple et rigoureuse l’Etat de droit».

D’autant que la récente loi Travail réglemente de façon libérale la pratique religieuse sur les lieux d’exercice professionnels, en raison des lois européennes en la matière qui s’imposent à tous les Etats. Le guide pratique a été réalisé en concertation avec les partenaires sociaux. Il s’inscrit dans la continuité de celui élaboré par l’Observatoire de la laïcité précédemment. Le document a pour vocation de rappeler à tous (employés et employeurs), du secteur privé, les règles fixées par le droit français et européen en la matière : de réaffirmer l’importance du dialogue social dans le règlement des questions religieuses.

Pour le secteur public, où les emplois sont en lien avec le public, la laïcité reste la base établie.

Le document expose 39 cas pratiques et, selon le ministère, il est appelé à évoluer au fil du temps, en fonction des nouvelles questions qui se poseront, sachant que la Constitution garantit la liberté religieuse, ce qui rend compliqué, au-delà d’un guide, toute orientation trop directive.

Le syndicat CFDT avait déjà publié un guide des faits religieux en entreprise en octobre 2015. Sur 36 pages, il détaillait les conditions juridiques du respect des religions. Le secrétaire général, Laurent Berger, écrivait en introduction : «Le fait religieux au travail est une réalité que rencontrent de plus en plus de nos équipes.

Certes en progression, ces manifestations restent néanmoins très peu fréquentes et, dans l’immense majorité des cas, elles ne génèrent pas de conflits. Mais elles peuvent percuter nos représentations et nos valeurs, voire perturber le «vivre ensemble» dans l’entreprise. S’il revient bien aux dirigeants et aux managers d’intervenir, il est important que chaque militant dispose des bases de connaissances législatives et réglementaires nécessaires et d’éléments de démarche que la CFDT prône face à des demandes de type religieux. C’est l’objet de ce guide, qui a été établi après avoir écouté des témoignages d’équipes confrontées à ces questions».

Certains syndicats, comme la CGT ou FO, qui n’ont pas de guides propres, ont émis des réserves à l’opération ministérielle, reprochant le manque de concertation. Ils craignent surtout la division entre salariés, comme l’explique une syndicaliste CGT au journal Le Monde. La ministre espère malgré tout que «L’idée est vraiment d’apaiser, en rappelant les règles qui existent».