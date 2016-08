Réagissez

Pour son rapport annuel sur l’état des lieux des pays qui pratiquent la torture dans le monde, «Un monde tortionnaire», l’Association des chrétiens pour l’abolition de la torture (Acat-France) a commandé un sondage d’opinion à l’institut Ifop pour interroger les Français sur la torture. Les résultats sont paradoxaux et révèlent un changement d’état d’esprit.

«Il est très préoccupant de constater que plus d’un tiers des Français pense que des circonstances spéciales peuvent justifier le recours à la torture. Plus effrayant encore est le fait que confronté au scénario de la bombe à retardement, plus de la moitié des sondés acceptent l’utilisation de la torture», selon Jean-Etienne de Linares, délégué général de l’Acat.

Ainsi, dans le détail, 36% des sondés acceptent le recours à la torture dans des circonstances exceptionnelles, contre 25% lors du précédent sondage sur le même thème en 2000 commandé par l’association. 54% de Français acceptent qu’une personne suspectée d’avoir posé une bombe prête à exploser soit soumise à des décharges électriques. 45% des personnes interrogées considèrent que la torture est efficace pour prévenir des actes de terrorisme et obtenir des informations fiables. Ce chiffre atteint 40% pour les sympathisants du parti d’extrême-droite Front national.

Sur ce dernier point, l’Acat estime d’ailleurs que, «comme l’a notamment montré le rapport du Sénat américain sur la torture de la CIA publié en 2014, 18% des sondés déclarent qu’ils pourraient envisager de recourir eux-mêmes à la torture».

Ce qui montre l’impact sur l’opinion publique des actes de terrorisme.

Autre enseignement du sondage, les minorités ethniques et religieuses sont logiquement considérées comme le groupe le plus souvent victime d’actes de torture (69% de citations au total), les conflits religieux étant toujours en œuvre dans de nombreux pays ou zones territoriales.

Viennent ensuite les opposants politiques (49%), puis les femmes (39%), tandis que les minorités sexuelles (18%), les délinquants et suspects de droit commun (16%) et les journalistes (9%) apparaissent moins.

50% sont d’accord pour la contrainte afin d’obtenir des aveux

Le sondage indique donc que si la torture peut s’avérer être un mode de recherche de renseignement, c’est essentiellement pour des raisons liées à l’empêchement du terrorisme. Ainsi, l’envoi de décharges électriques par un policier sur une personne soupçonnée d’avoir posé une bombe prête à exploser (54%) ou l’isolement absolu pendant dix jours d’un détenu pour le punir (57%) sont considérés comme justifiés par plus d’une personne interrogée sur deux. «Le premier cas montre ainsi une acceptation du recours à la torture dans un cas d’extrême urgence dans un contexte où la France a été profondément marquée par les attentats de janvier et de novembre 2015, tandis que le second illustre le fait que l’isolement d’une personne est très minoritairement considéré comme un acte de torture», estime le rapport. En fait, plus de 50% de personnes interrogées estiment que le recours à des actes de torture est efficace pour obtenir des aveux. Et 45% que cette contrainte physique est utile pour prévenir des actes de terrorisme.

Vu d’Algérie on comprend mieux pourquoi la dénonciation de la torture commise à l’encontre des militants nationalistes algériens ait eu du mal à obtenir l’écho nécessaire dans l’opinion durant la lutte de Libération nationale. «D’ailleurs, un Français sur deux ne se sent pas concerné par la question de la torture. Les jeunes générations se sentent moins concernées que leurs aînés, qui ont notamment connu la guerre d’Algérie», écrit cependant l’Acat.

Pour Jean-Etienne de Linares, «les Français ne se rendent pas compte qu’un Etat sur deux est un Etat tortionnaire qui utilise au quotidien ces méthodes pour opprimer ses opposants et faire avouer des suspects de droit commun». Enfin, dernier aspect, contradictoire, si 64% des sondés pensent que «tout acte de torture contre quiconque et quelles qu’en soient les circonstances est toujours inacceptable», une majorité de sondés, 82%, avouent qu’ils seraient incapables de recourir eux-mêmes à des actes de torture dans des circonstances exceptionnelles. Quelque part, cela rassurerait presque !Walid Mebarek