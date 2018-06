Réagissez

Un Conseil interministériel à l’intégration se réunira ce mardi 5 juin. Il débattra des 72 propositions que le député Aurélien Taché (ex-socialiste, aujourd’hui macroniste) avait déposées sur le bureau du Premier ministre en février dernier.

Un épais document qui permet de se faire une idée sur le nombre d’étrangers qui s’installent en France et ceux qui quittent le pays : «Au total (…), 262 000 titres de séjour ont été délivrés en 2017 (40 000 pour motifs humanitaires et 222 000 pour les autres motifs) dont environ la moitié (si on y retranche les étudiants, travailleurs saisonniers et tous les titres courts n’ayant pas vocation à être renouvelés) sont donc des étrangers primo-arrivants venus s’installer en France de manière durable (le solde migratoire, qui correspond à la différence entre le nombre de personnes entrées sur le territoire et le nombre de personnes sorties au cours d’une année, n’est donc que légèrement positif, puisque plus de 200 000 Français quittent le pays chaque année). Tous ceux-là doivent se voir reconnus une égalité des accès et des capacités avec les Français».

Pour le député Taché, «l’intégration des étrangers en France constitue un enjeu de cohésion nationale. Pourtant, en dépit d’un débat démocratique intense, le sujet demeure sensible, voire miné. Pourquoi ? Parce que durant les dernières décennies, il a été constamment instrumentalisé politiquement». Par ailleurs, il note : «Notre politique d’intégration (…) doit bien sûr accompagner ceux à qui la France a accordé sa protection et qui y arrivent sans repère ni attache, comme c’est le cas pour les réfugiés. Mais cette refonte est aussi rendue nécessaire par les inégalités persistantes entre les Français et tous les étrangers régulièrement admis sur notre sol, ainsi que par les discriminations dont sont souvent victimes leurs enfants.»