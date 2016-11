Réagissez

La question à laquelle les organisateurs tenteront de répondre sera : «Quelle image avons-nous de l’Algérie ?»

Plusieurs personnalités, venues d’Algérie pour la plupart, seront présentes lors de cette rencontre «Paroles d’Algérie», au centre le Mistral (11 impasse Le Flammarion à Marseille) : intellectuels, universitaires, écrivains, artistes, membres d’associations. «Ils partagent la riche diversité géographique de l’Algérie, le foisonnement social, culturel et cultuel, qui nous sont souvent invisibles», indique le réseau Chrétiens de la Méditerranée.

Pour le thème choisi, il est question de tenter de proposer «un regard nouveau sur ce pays proche». «Laparole est donnée à des témoins partageant la riche diversité géographique de l’Algérie, le foisonnement social, culturel et cultuel qui nous sont souvent invisibles. Une attention particulière est portée aux femmes, à la jeunesse et la culture actuelle, littérature, musique, cinéma ».

Cette université d’hiver se veut être « une contribution au rapprochement entre les citoyens de nos deux pays, en même temps qu’une action pour la paix », nous indiquent les animateurs de ce temps fort à Marseille.

Les débats s’organiseront autour de plusieurs carrefours, dont le premier sera «L’Algérie : un pays riche de son peuple et de sa diversité géographique», avec la présence de Mohamed Kouidri, universitaire (Oran) ; Nordine Azzouz, journaliste (Alger) ; Slimane Bedrani, universitaire (Alger).

En soirée, la rencontre s’articulera autour d’une réflexion sur : «D’Augustin à aujourd’hui, les grandes figures humanistes et spirituelles de l’Algérie».

On abordera bien évidemment la trajectoire de l’Emir Abdel-Kader avec Sabah Ferdi, directrice de recherche au CNRA (Alger), et Amel Chaouati, qui a publié un livre sur Les femmes au château d’Amboise durant l’exil de l’Emir (Editions Sedia-Alger). La deuxième journée sera consacrée à la culture algérienne d’hier et d’aujourd’hui et au rayonnement des écrivains algériens.

L’autre thème sera «Femmes dans la société algérienne», avec plusieurs aspects débattus : les femmes algériennes : entre tradition et modernité ; le planning familial, de l’indépendance à nos jours ; la lutte des femmes du Sud algérien contre le gaz de schiste, et enfin des mots de femmes pour dire les maux d’une société avec l’éditrice Samira Bendris.

Azart prod, collectif de jeunes artistes algériens d’Hussein Dey à Alger présentera son action artistique dans le quartier dont ils ont paré les murs de leurs créations.

On accordera une place le troisième jour au thème «Croyants de la Méditerranée», avec une réflexion sur la façon dont les chrétiens se situent dans la société algérienne et comment certains lieux en Algérie peuvent être des plates-formes de rencontres. Bien sûr, on parlera de l’impact de l’islam dans la société et comment il façonne la société algérienne aujourd’hui, avec particulièrement la présence de Ghaleb Bencheikh, président des Religions pour la paix.

Le dernier volet, et non des moindres, parlera de la jeunesse et de ses rêves et ambitions aujourd’hui.



Plus d’infos : www.chretiensdelamediterranee.com.