Promouvoir la destination Algérie

«Richesse et découverte de l’Algérie», c’est le nom d’un important Salon qui se déroulera à Marseille, du vendredi 28 avril au dimanche 30 avril 2017.

Pour les organisateurs, «l’Algérie est un des pays les plus prospères du Maghreb. Avec une forte croissance économique et un marché intérieur dynamique, l’Algérie présente de nombreuses richesses et atouts qui en font une destination incontournable dans le bassin méditerranéen.

C’est de cette réflexion qu’est née l’idée d’organiser le premier Salon présentant les opportunités d’affaires qui existent en Algérie. Cet événement a pour but de créer une dynamique entre les deux rives de la Méditerranée et de rassembler l’ensemble des acteurs qui font la réussite du pays». Il s’agit ici de promouvoir les produits et services algériens. Cette manifestation a pour objectif de rapprocher les deux pays «dans un esprit d’échange, de partage et de communion». Elle a pour but d’éveiller l’intérêt et de rapprocher davantage la communauté du pays en l’informant des différentes opportunités.

Avec de nombreux partenaires, dont les compagnies aériennes Air Algérie, Tassili Airlines, la BNP Paribas El Djazaïr, ou la société N’gaous, ce Salon devrait être «le lieu de rencontre des chefs d’entreprise, décideurs et investisseurs, algériens comme français.

Cet événement permettra aux participants d’échanger, de collaborer et de réaliser un partage d’expériences». Cet événement va promouvoir les richesses algériennes dans le domaine culturel, artisanal et touristique.

Cette première édition du Salon Algérie à Marseille sera l’occasion de présenter les atouts que recèle l’Algérie afin de susciter «l’intérêt de la diaspora algérienne et l’ensemble des visiteurs à investir dans le pays». Les organisateurs attendent 25 000 visiteurs. Cent exposants seront présents sur 5000 m2, au parc des expositions, au rond-point du Prado, à proximité du stade vélodrome.