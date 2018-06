Toujours la «cyber haine»

Réagissez

Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018, il a été enregistré 30 actes anti-musulmans contre 26 pour l’année 2017, soit une augmentation de 15%, assure Abdallah Zekri, président de l’Observatoire national contre l’islamophobie, délégué général du Conseil français du culte musulman. Il s’agit d’actions belliqueuses vis-à-vis de musulmans, de menaces, d’atteintes aux lieux de cultes et cimetières.

D’autre part, l’Observatoire national contre l’islamophobie «s’indigne de voir que des plaintes déposées depuis plus d’un an auprès de certains parquets n’aient pas abouti à ce jour et considère qu’il y a une justice à deux vitesses». «Il sera forcé de constater que l’institution judiciaire est défaillante lorsque les victimes sont supposées ou avérées musulmanes. Qu’à l’inverse, lorsque les auteurs sont de confession musulmane, la réponse est toujours immédiate», ajoute M. Zekri : «La persistance de cette politique pénale ne peut avoir qu’une seule conséquence : nourrir le sentiment de révolte auprès des jeunes, les conduisant, pour certains, à se sentir exclus de la société et devenant, par là-même, des cibles pour les islamo-fascistes.» Il estime que les «ces actes anti-musulmans sont très souvent provoqués ou encouragés par des discours identitaires ou par des hommes politiques sur le déclin et en mal de reconnaissance médiatique qui ont trouvé dans l’islam et les musulmans de France leur nouveau bouc émissaire». L’Observatoire rappelle une nouvelle fois que les «les discriminations et l’islamophobie via la cyber-haine sont en forte progression».