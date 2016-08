Sit-in aujourd’hui devant le consulat d’Algérie à Paris

Réagissez

La solidarité avec les trois détenus dans l’affaire de la chaîne privée KBC s’intensifie.

Après des actions menées en Algérie pour exiger la libération de Mehdi Benaïssa (directeur de la chaîne), de Ryad Hartouf (directeur de production de KBC) et de Nora Nedjaï (déléguée au ministère de la Culture), un appel vient d’être lancé pour un rassemblement, aujourd’hui, devant le consulat d'Algérie à Paris (France).

En effet, le collectif algérien pour la libération de Mehdi Benaïssa, Ryad Hartouf et Nora Nedjaï lance un «appel à la mobilisation à la communauté algérienne en France et aux artistes, comédiens, journalistes et à toute personne soutenant le droit à la liberté d’expression et le maintien des libertés individuelles, le 9 juillet à 14h30 devant le consulat général algérien sis au 11, rue d'Argentine, à Paris», lit-on dans un communiqué du collectif rendu public hier.

Ce rassemblement intervient à la veille de l’examen par la chambre d’accusation du tribunal de Sidi M’hamed de la demande de liberté provisoire introduite par la défense. Les trois détenus ont été arrêtés le 23 juin dernier suite à la mise sous scellés d'un studio privé loué par la chaîne KBC pour tourner son émission «Ki hna ki nass». Selon les juristes, les trois personnes n’ont pas commis de faits nécessitant un mandat de dépôt.