Le maire de Béziers, Robert Ménard, proche du FN, a comparu mercredi dernier devant le tribunal correctionnel de Paris pour provocation à la haine pour avoir déclaré qu’il y avait trop d’enfants musulmans dans les écoles de sa ville.

L’élu est poursuivi pour avoir publié sur Twitter, le 1er septembre 2016, le message suivant : «rentrée des classes : la preuve la plus éclatante du #Grand Remplacement en cours. Il suffit de regarder d’anciennes photos de classe». Il est également visé pour avoir déclaré sur LCI le 5 septembre : «Dans une classe du centre-ville de chez moi, 91% d’enfants musulmans.

Evidemment que c’est un problème.» La «provocation à la haine» est passible d’un an de prison et de 45 000 euros d’amende. A l’audience, Robert Ménard a affirmé «ne pas comprendre» en quoi ses propos posaient problème. «Chaque fois que je m’emploie à décrire la réalité, ce n’est pas pour stigmatiser mais pour trouver des solutions à des questions difficiles», a-t-il avancé, se posant en chantre de la «mixité et du vivre ensemble». «Je ne trouve pas souhaitable pour les enfants et leurs mamans qu’il y ait des écoles ghettos.

Et pour trouver des solutions, il faut dire ce qu’il en est», a-t-il ajouté, estimant qu’on lui fait «un mauvais procès». Interrogé par la présidente sur l’emploi de l’expression «grand remplacement» (…), Ménard parle d’une expression «pragmatique» et «parlante». «C’est vrai qu’il y a 25 ans nos écoles n’étaient pas composées des mêmes enfants qu’aujourd’hui», a-t-il observé, affirmant ne pas partager cette «théorie conspirationniste».

La présidente lui a lu un autre tweet du 3 octobre, accompagné d’une vieille photo de classe, dans lequel il justifie ses propos : «C’est le moyen le plus simple, le plus frappant de vérifier que l’invasion migratoire n’est pas un fantasme.» Les avocats de six associations antiracistes, parties civiles, ont dénoncé «la lâcheté» du maire de Béziers qui «n’assume pas ses propos» qui «alimentent la peur et le rejet de l’autre», même si «leur sens est pour tous évident». Le jugement a été mis en délibéré.