Rixe en Corse : le burkini «innocenté»

Le procès de cinq hommes pour leur implication présumée dans la violente rixe le 13 août dans le nord de la Corse, île française en Méditerranée, a été reporté au 15 septembre, juste après son ouverture hier devant le tribunal.

Deux habitants du village de Sisco, où a eu lieu la bagarre, et trois frères vivant à Furiani, un peu plus au sud, avaient été placés en garde à vue mercredi pour des violences qui avaient fait cinq blessés légers et des dégâts matériels. Les trois frères, «d’origine maghrébine» et connus des services de police pour diverses infractions, selon le procureur chargé du dossier, sont accusés d’être à l’origine de l’incident. Leurs avocats avaient indiqué à la presse qu’ils demanderaient le report du procès pour un meilleur examen des dossiers. Cela leur a été accordé par le tribunal. La rixe a opposé le 13 août deux groupes sur une petite plage proche du village de Sisco, a expliqué mercredi le procureur. Selon lui, «des membres de la famille maghrébine» ont voulu «s’approprier la plage et la privatiser» en multipliant les provocations : «jets de pierres», «insultes», «menaces». «A l’origine des incidents se trouvent les membres de la famille maghrébine qui ont voulu dans une logique un petit peu de “caïdat” s’approprier la plage, se la privatiser.

Il y a plusieurs éléments qui vont dans ce sens, ils ont notamment mis un panneau d’interdiction de circulation, c’était plus ou moins symbolique, évidemment on pouvait passer mais pour que personne ne vienne», a expliqué le procureur Nicolas Bessonne. Une «altercation» s’est alors produite entre l’«un des jeunes du village et des membres masculins de cette famille». Après la rixe, des témoins avaient déclaré que le différend avait éclaté parce que des touristes avaient pris des photos de femmes musulmanes se baignant habillées dans la crique. Le procureur n’a pas confirmé ces témoignages. Le maire de Sisco, le socialiste Ange-Pierre Vivoni, a publié lundi un arrêté interdisant le burkini sur les plages de sa commune. Les détracteurs de cette tenue estiment qu’elle est le signe d’une revendication communautaire d’un islam politique. Une demi-douzaine d’autres mairies de localités côtières françaises ont elles aussi interdit le burkini ou ont annoncé être sur le point de le faire.

Surmédiatisation

Mais il s’avère que le burkini n’est pas en cause dans la rixe. «Dans cette affaire, il n’y a pas d’horribles radicalisés d’un côté contre de méchants racistes», a expliqué le procureur, ajoutant lors de sa conférence de presse mercredi que : «Des affaires comme ça, on en voit aussi quand vous avez dix Italiens qui débarquent en faisant du bruit en Vespa dans un petit village… Ça s’est vu.» De son côté, le consul général marocain à Bastia, Saïd El Jazouani, a, selon le site Yabiladi, confirmé qu’il s’agissait de «trois familles marocaines qui ont été agressées dans le cadre de cette rixe. Les parents étaient accompagnés de leurs enfants, qui ont eux aussi été blessés dans ces affrontements». Le consul général a toutefois déploré la manière dont a été traité l’affaire par certains médias : «La presse locale n’a même pas pris la peine de contacter les familles marocaines pour connaître leur version.

Les médias locaux se sont contentés d’interviewer une seule partie.» Sur les réseaux sociaux, des habitants de la Corse ont manifesté leur réprobation quant à la surmédiatisation de la rixe à des fin politiciennes : «La presse télévisée, qui a orienté son discours sur le burkini, ne s’attarde plus sur l’affaire de Sisco maintenant que le procureur a fait une mise au point.» «Pourtant, d’une affaire de voyous provocateurs et violents contre des villageois habituellement tranquilles, ils avaient voulu ne voir qu’une histoire de racisme parce que cela s’est passé en Corse», écrit l’un d’eux sur facebook.

Pour Le Figaro, qui revient sur la longue série de violences inter-communautaires, «la Corse est si sensible et est devenue une sorte de laboratoire exacerbé des fractures françaises». Les raisons : d’abord l’installation ancienne et importante de la communauté maghrébine (13% de musulmans sur l’ensemble de la population de l’île, soit 42 000), puis il y a le caractère traditionnel, souvent méfiant, des insulaires, selon Le Figaro, mais aussi la tradition de la vengeance privée et surtout le fait que la Corse est une des régions les plus pauvres de France. Un député de droite de l’île de Beauté, cité par le même quotidien français, ne cache pas ses appréhensions face à la montée des actes de violence et d’intolérance : «Je ne serai pas surpris que la situation profite à Marine Le Pen, dit Marcangeli. Si le Front national ne fait pas de très bons scores aux scrutins locaux, éclipsé par les indépendantistes, il est à un niveau très élevé aux élections nationales : en 2012, Marine Le Pen était arrivée deuxième, à 24,5% au premier tour, derrière Nicolas Sarkozy.»