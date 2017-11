Réflexion autour des discriminations

Réagissez

Une rencontre-forum, «Histoire, mémoires et lutte contre les discriminations : quels enjeux, quels récits, quelles transmissions ?», sera organisée le 30 novembre à l’hôtel du département de Bobigny à partir de 9h.

Parmi les thèmes abordés, «Portraits de l’étranger dans la Grande Guerre», par l’association Génériques; «Attention, travail d’Arabe», par le collectif Remem’beur ; «Bande dessinée et immigrations, un siècle d’histoire(s)», en relation entre le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis et le Musée national de l’histoire de l’immigration.

Un débat aura lieu également sous l’intitulé «Frontières», avec Stéphane Troussel, président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Nadir Sidhoum, président de Génériques, et Mustapha Boudjemaï, directeur de Profession Banlieue. Une autre table ronde abordera le sujet des «Mémoire urbaine, de l’immigration et patrimoniale, enjeux et démarches de valorisation». L’après-midi sera consacré à des échanges sur «Rôle de l’art et de la culture dans la diffusion de l’histoire et des mémoires et comme espaces d’expression» et sur «Comment aborder l’histoire et les mémoires des conflits avec le public jeune ou dans un cadre éducatif».

Mémoires de la guerre d’Algérie

Par ailleurs, Génériques participera le 29 novembre de 9h30 à 17h, au domaine départemental Pierres vives-Montpellier, à la journée d’études «D’une rive à l’autre. Mémoires de la guerre d’Algérie», organisée par l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) et les Archives départementales de l’Hérault. La journée d’étude reviendra sur les mémoires de la guerre d’Algérie.

Ce sera l’occasion d’échanger sur les enjeux d’histoire et de mémoire relatifs au conflit et de présenter les expériences de campagne d’archives orales menées par différents acteurs institutionnels (Archives départementales, Service historique de la Défense) ou associatifs (Génériques, Ancrage). Les enjeux de la transmission scolaire seront abordés, ainsi que la question du témoin et du témoignage à travers une table ronde réunissant des acteurs de la guerre d’Algérie. Un spectacle consacré aux mémoires de la guerre d’Algérie clôturera cette journée d’étude.

Plus de renseignements et inscriptions sur : www.generiques.org.