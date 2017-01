Réagissez

Les sept candidats à la primaire de la gauche : Jean-Luc Bennahmias, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Sylvia Pinel, François de Rugy et Manuel Valls

Le débat entre les sept candidats de la primaire de la gauche n’a pas suscité d’intérêt particulier en comparaison avec celui de la droite

Les participants ont donné l’impression de déjà-vu et entendu, tant ils n’avaient pas d’idées nouvelles .Mal partie, la gauche risque

d’être disqualifiée au premier tour de la présidentielle, comme ce fut le cas en 2002.

Soporifique et impression de déjà entendu, le premier débat de la primaire de la gauche, qui a eu lieu jeudi soir, n’a rien apporté de nouveau. Bien qu’il se soit passé dans une ambiance correcte, il n’a pas pu en revanche faire dégager un candidat potentiel capable de rivaliser avec celui de la droite ou de l’extrême droite à la présidentielle.

Les discussions ont tourné autour de trois grands thèmes, le quinquennat de François Hollande, le revenu universel proposé par Benoît Hamon et le code du travail. Arnaud Montebourg, ancien ministre de l’Economie dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, ne s’est pas privé de critiquer l’action de François Hollande durant les cinq ans. Il éprouve, a-t-il dit, un sentiment de «grand gâchis».

Gêné et se sentant visé, Manuel Valls, ancien Premier ministre, a rendu hommage à l’action du chef de l’Etat et défendu son bilan, non sans oublier d’énumérer les différents acquis durant l’ère Hollande.

D’ailleurs, il n’a pas été le seul à rendre hommage à l’action de François Hollande. Sylvia Pinel, une autre candidate et actuelle ministre du Logement, a, elle aussi, encensé le bilan du président français, notamment sa façon d’avoir géré les attaques terroristes qu’a connues la France en 2015 et 2016 et les moyens militaires supplémentaires mis en place pour protéger les Français.

Crainte de revivre le scénario de 2002

Sur le plan social, c’est Benoît Hamon qui s’est montré plus offensif avec notamment son idée de verser un revenu minimum universel de 800 euros à tous les Français. Il a ardemment défendu cette idée, allant jusqu’à la comparer à la mise en place historique de la Sécurité sociale pour tous en 1945.

Cependant, loin de trouver que des alliés, l’idée d’un revenu minimum universel n’a pas fait l’unanimité parmi les autres candidats. Certains craignent que le financement de cette mesure (estimé à environ 400 milliards d’euros) ne fasse creuser le déficit déjà abyssal de la France.

La loi Travail, récemment passée par la force de la loi 49/3 qui permet au gouvernement de voter n’importe quel texte sans le vote des parlementaires, a été également critiquée par les candidats. Se sentant visé, Manuel Valls s’est défendu en expliquant que cette loi donne de nombreux droits aux salariés et prend en compte le facteur de la pénibilité du métier exercé. Mais il n’a convaincu ni Benoît Hamon ni Arnaud Montebourg.

Chacun, de son côté, s’est engagé à l’abroger s’il devenait président. Enfin, l’ombre d’Emmanuel Macron, parti en course seul et Jean-Luc Mélenchon qui représente le Front de gauche a aussi beaucoup pesé sur le débat. Si certains candidats comme Hamon sont prêts à négocier avec eux dans la perspective du second tour de la présidentielle, d’autres, tel Manuel Valls qui ne veut rien savoir.

Il pense que le candidat qui sera désigné par la primaire est le plus légitime pour défendre les couleurs de la gauche et représenter les Français. Agacé par la course solitaire de son ancien ministre de l’Economie, Manuel Valls sait désormais mieux que quiconque que la multiplication des candidats à gauche n’est pas un bon signe pour le futur proche.