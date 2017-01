Réagissez

Le candidat socialiste Benoît Hamon

Le revenu universel pour tous les Français proposé par Benoît Hamon, ancien ministre de l’Education nationale (2012-2014), a focalisé les discussions lors du troisième et dernier débat entre les sept candidats à la primaire de la gauche. Néanmoins, ils ont appelé à l’unité pour barrer la route à la droite et à l’extrême droite.

Le troisième et dernier débat de la primaire de la gauche a eu lieu jeudi soir entre les sept candidats. Mais c’est Benoît Hamon qui en a pris pour son grade à cause de sa proposition d’instaurer un «revenu minimum universel» pour l’ensemble des Français.

Tous les autres prétendants, excepté Jean-Luc Benhamias (parti les Verts), ont critiqué cette proposition, estimant qu’elle est coûteuse (45 milliards d’euros par an) et qu’elle va encore alourdir la dette française estimée déjà à plus de 2000 milliards. Benoît Hamon a subi l’attaque de ses adversaires, car c’est le candidat qui monte dans les sondages, notamment auprès des jeunes. Ils ont donc cherché à le déstabiliser.

La question du protectionnisme économique a été largement débattue. Tous les candidats — avec une moindre mesure pour Vincent Peillon — ont proposé de renforcer le contrôle aux frontières de l’Europe et de taxer les marchandises qui ne respectent pas les critères sociaux et écologiques en vigueur.

«Toutes les grandes puissances le font», a déclaré Arnaud Montebourg, qui a appelé à «confier 80% des marchés publics aux entreprises françaises», et ce, dans un souci de patriotisme économique. Vincent Peillon, européaniste convaincu, a néanmoins tenté de mettre de l’eau dans le vin de ses adversaires. Il a expliqué que l’Europe ne peut pas être une forteresse, mais certes elle se doit d’harmoniser ses lois en matière de taxes et de tarifications douanières pour lutter contre l’assaut des grandes multinationales américaines et chinoises et contre certaines entreprises au sein même de l’Europe qui font du «dumping social».

Appel au rassemblement de toute la gauche

Sur la question de l’égalité des droits entre hommes et femmes, tous étaient d’accords pour réduire au maximum la différence des salaires entre les deux sexes. Manuel Valls s’est donné dix ans pour parvenir à une égalité parfaite. François de Rugy et Benoît Hamon ont proposé un congé parental obligatoire à tous les nouveaux papas. Manuels Valls a promis de lutter contre la violence faite aux femmes, qui cause la mort d’une femme tous les trois jours en France.

Sur le plan politique, chaque candidat a redit son intention de respecter les résultats de la primaire et de soutenir le gagnant. Ils ont décoché au passage des flèches à Emmanuel Macron, qui fait la course seul avec un risque de multiplier les candidatures de gauche, donc de disperser les votes, selon eux. Néanmoins, Manuel Valls a estimé que c’est le peuple de gauche, celui qui votera demain, qui décidera du vainqueur et non pas les sondages qui placent Macron en bonne posture.

Vincent Peillon, qui plaide à chaque intervention l’unité de la gauche, a déclaré ne pas avoir peur de l’ancien ministre de l’Economie, car si «la gauche veut conquérir le pouvoir, elle ne pourra le faire que dans l’unité et non dans la déperdition».

Sur la Syrie, tous les candidats sont convaincus que l’avenir de ce pays se construira sans Bachar Al Assad, mais avec les forces de l’opposition et le dialogue avec certains responsables du régime. Ils ont enfin réalisé que le monde est en train de sérieusement changer avec l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, qui veut quitter l’OTAN, et le rapprochement inédit entre Moscou et Washington. Tout cela au détriment de l’Europe, craignent-ils.