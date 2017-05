Présidentielle française : Appel de dignitaires religieux en faveur de Macron

Réagissez

Le président du Conseil français du culte musulman Anouar Kbibech, le grand rabbin de France Haïm Korsia et le pasteur François Clavairoly, tous trois principales autorités de leur religion respective, ont appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle.

"Nous, profondément attachés aux principes républicains de notre devise 'liberté, égalité, fraternité', comme aux valeurs universelles d'accueil, d'ouverture à l'autre et de solidarité, invitons les Français à se mobiliser (...) pour faire triompher, par la voie des urnes, la France généreuse, tolérante et ouverte sur le monde", écrivent les trois responsables. « Parce qu'il ne suffit plus aujourd'hui de 'faire barrage au Front national', il est indispensable de rappeler, et d'une même voix, les fondements humanistes qui nous animent et pour lesquels nous oeuvrons quotidiennement », soulignent-ils.

Pour ces dignitaires religieux, "rien n'est supérieur à la paix et seul le vote républicain pour Emmanuel Macron garantit une France forte de toute son histoire, confiante dans son avenir et dans sa capacité à rayonner dans le monde ». « Bien conscients que nos fonctions nous obligent à la neutralité politique, mais avant tout citoyens responsables, nous appelons donc clairement à voter pour Emmanuel Macron dimanche », concluent-ils.

Dimanche 7 mai 2017 : ne jouons pas avec le feu !

L’association Coup de soleil, dans un communiqué, affirme que « comme en 2002, et même beaucoup plus qu’en 2002, le danger est immense et on ne saurait y opposer des réponses alambiquées. Pour celles et ceux qui adhèrent à Coup de soleil, qui en sont proches, qui partagent nos valeurs et veulent continuer à vivre dans une SOCIÉTÉ FRANÇAISE SÛRE D’ELLE-MÊME, OUVERTE AU MONDE ET FRATERNELLE, le choix est clair : - pas de vote Le Pen, cela va de soi ! / - pas davantage de refuge illusoire dans l’abstention puisque ce « non-vote » augmentera automatiquement le pourcentage des voix de cette candidate, défigurant un peu plus la France que nous aimons. / - pas d’autre choix que de mettre dans l’urne, le 7 mai prochain, un bulletin Macron ! Chacun(e) pense ce qu’il veut du candidat et de son programme. Mais, contribuer à le faire élire, c’est au moins la certitude que la liberté, l’égalité et la fraternité ne seront pas remises en cause dans notre pays. C’est aussi la certitude que chacun(e) pourra ensuite exercer librement son choix de soutenir ou de combattre la politique du nouveau président, et ce dès les élections législatives des 11 et 18 juin 2017.

Pour ce qui nous concerne, nous saurons rappeler au nouveau pouvoir qu’il doit s’attaquer sans tarder aux causes profondes du désespoir qui atteint aujourd’hui tant de nos compatriotes. Coup de soleil sera particulièrement vigilant sur les politiques qui devront être rapidement engagées pour traquer sévèrement toutes les formes de discriminations et pour réduire les fractures économiques, sociales et culturelles qui entravent la pleine intégration de notre jeunesse au sein de la nation ».