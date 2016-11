Pour Marc Trévidic, la menace reste forte

Réagissez

Marc Trévidic ne s’est jamais autant exprimé que depuis qu’il n’est plus le patron du pôle judiciaire antiterroriste.

A l’occasion du premier anniversaire des attentats meurtriers à Paris, le 13 novembre 2015, le juge, désormais en poste au tribunal de Lille, a répondu aux questions de la presse régionale. L’entretien a été repris par plusieurs quotidiens, dont L’Est Républicain et le Dauphiné Libéré.

Pour lui, il est à craindre des « attaques pendant la présidentielle en France. Je vois mal comment on éviterait des attentats, parce qu’ils vont profiter de cette situation chez nous, qui provoquerait des répercussions énormes. Les candidats n’hésiteraient alors pas à aller devant tous les médias pour faire de la surenchère sur les mesures à prendre contre les terroristes…» Contrairement à ce qu’il craignait il y a un an, avant le choc du 13 novembre, Marc Trévidic estime cependant que «le corps social a parfaitement conscience du danger, donc la vigilance a progressé depuis.

Deuxième enseignement: le système antiterroriste s’est mis à niveau en France». Pour lui, «le nombre d’attentats isolés qui augmente comme en 2015 (…) cache probablement une attaque d’importance. Comme à la veille du 13 novembre».

Depuis, il y a eu en 2016 les attentats individuels qui ont gravement marqué l’opinion publique et le carnage de Nice le 14 juillet dernier. Il rappelle par ailleurs que lorsque «2 000 ou 3 000 Français, sans compter les Belges, ont quitté la France avec la haine de leur pays au cœur, j’ai du mal à ne pas voir là une menace majeure. Le problème n’est pas seulement le nombre de jeunes qui sont partis, mais celui de leurs réseaux et soutiens».