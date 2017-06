Observatoire des inégalités

Créé à Tours, en 2003 par Louis Maurin, économiste et, à l’époque, journaliste pour le mensuel Alternatives économiques, et Patrick Savidan, philosophe et professeur d’université, pour pallier les lacunes de la statistique publique, l’Observatoire des inégalités réunit une trentaine d’experts et chercheurs.

Le rapport publié mardi 30 mai aborde, outre les disparités de revenus, les discriminations entre filles et garçons, mais aussi envers les immigrés, les handicapés, les inégalités dans les domaines du travail, de l’éducation, de la santé et des modes de consommation. Ferrand : Une affaire qui fait tache L’affaire Fillon (droite, Les Républicains) avait empoisonné la campagne présidentielle. L’affaire Richard Ferrand, bras droit de Macron depuis un an et aujourd’hui ministre, gêne la campagne de son mouvement La République en Marche (LREM). Le jour même où le ministre de la Justice, François Bayrou, présentait son projet de loi sur la moralisation politique, Richard Ferrand faisait l’objet d’une enquête préliminaire par la justice pour des faits rendus publics par la presse. Il aurait, alors qu’il était directeur des Mutuelles de Bretagne, abusé de sa position pour faire acheter à crédit intégral un bâtiment par son épouse, lequel bâtiment a été entièrement payé par la location dont s’acquittait la mutuelle. Il aurait aussi travaillé pour cette institution pour 1250 euros mensuels, alors qu’il était député. Peu importent en réalité les charges retenues, ce qui marque l’opinion, c’est le fait que Macron ait fait campagne sur le renouvellement des pratiques. Une majorité de Français, selon un sondage, aurait souhaité que Ferrand démissionne, ce qu’il n’a pas fait au moment où nous écrivons ces lignes.

Walid Mebarek