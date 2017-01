Réagissez

C’est au cœur de Paris, à la place de la République, que le mouvement «Nuit debout» a planté sa tente.

Plusieurs milliers de jeunes, d’étudiants, d’artistes, d’ouvriers, d’associations se sont relayés chaque soir pour dénoncer la réforme de la «loi Travail» décidée par le Premier ministre Manuel Valls et défendue par Myriam El Khomri, ministre du Travail.

Des chants, des conférences, des débats, les veilleurs ont eu la visite de nombreuses personnalités politiques, telles que Jean Luc Mélenchon ou Yanis Varoufakis, ancien ministre grec de l’Economie. Des intellectuels et des philosophes se sont succédé pour expliquer leur vision d’une société moderne, solidaire et dénoncé un gouvernement socialiste qui s’en prend aux travailleurs et aux classes sociales moyennes. Résultat : «Nuit debout» s’est exporté vers d’autres villes, comme Marseille, Toulouse ou Grenoble, où des groupes d’associations se sont constitués pour faire pression sur le gouvernement afin qu’il retire sa loi Travail. Mais c’était compter sans la détermination de Manuel Valls qui a décidé de passer en force au Parlement en utilisant l’article 49/3 qui permet au gouvernement de faire passer une loi sans le vote des députés. Cette façon de faire a choqué les Français pourtant opposés à 72% à la réforme du travail. Ce passage en force restera comme une tache noire sur le front de Manuel Valls, qui a promis de supprimer le 49/3 s’il était élu président de la République en 2017.