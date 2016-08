Marche et prières en hommage au prêtre assassiné

Réagissez

Le père Jacques Hamel

Quatre jours après l'assassinat d'un prêtre dans une église par deux djihadistes, l'émotion restait vive hier en France, où avaient lieu des manifestations unissant chrétiens et musulmans en un élan solidaire, tandis que les enquêteurs poursuivaient leur travail.

Plusieurs centaines de personnes ont ainsi marché dans le centre de Lyon en hommage au père Jacques Hamel, un prêtre de 85 ans égorgé mardi dans une église à Saint-Etienne-du-Rouvray. Rassemblés derrière des banderoles proclamant «Nous vaincrons par la fraternité», «Ceci n'est pas une guerre des religions», ou encore «On est tous frères et sœurs», les manifestants répondaient à l'appel de plusieurs associations locales avec le soutien du Conseil régional du culte musulman (CRCM). Après le drame de Saint-Etienne-du-Rouvray, «il nous a paru essentiel de ne pas laisser place à la résignation, au ressentiment et à la peur, de poser un acte de cohésion, d'encourager la paix et le vivre-ensemble», a souligné le président du CRCM, Abdelkader Bendidi, dans un communiqué. «Nous sommes ici pour manifester notre solidarité, montrer que les trois religions du Livre peuvent être rassemblées et vivre ensemble», confient à l'AFP Jeannine et François Marre, membres de l'association Education catholique.

Un rassemblement œcuménique doit avoir lieu dans la soirée dans une église de Bordeaux (sud-ouest). Une veillée de prières est prévue à Saint-Etienne-du-Rouvray, après plusieurs rassemblements les jours précédents et des scènes de fraternisation entre chrétiens et musulmans vendredi. Dimanche, les musulmans sont appelés par le Conseil français du culte musulman à se rendre dans les églises au moment de la messe, et la conférence des évêques a appelé les paroissiens à leur réserver un «accueil fraternel». L'appel a été relayé en Italie par les organisations musulmanes. L'enquête sur cet attentat s'attache à mettre au jour le milieu dans lequel évoluaient les deux djihadistes, Abdel Malik Petitjean et Adel Kermiche, âgés l'un et l'autre de 19 ans, qui avaient été repérés chacun de leur côté par les services de renseignement sans que leur passage à l'acte imminent n'ait été détecté. Deux personnes, le cousin de l'un des deux tueurs et un réfugié syrien, étaient toujours en garde à vue hier.