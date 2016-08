Réagissez

Les services de sécurités français veulent un échange de «renseignements immédiats» avec leurs homologues algériens sur la question de la lutte antiterroriste. Ils veulent des «informations précises» sur les réseaux de recrutement des Magrébins en Europe par Daech, expliquent des sources sécuritaires. Selon ces dernières, les informations recherchées sont très précises et que les Algériens ont pu obtenir grâce à leur travail de coopération sécuritaire avec les services russes et iraniens sur Daech.

Les services français, ajoute notre source, sont aussi intéressés par toute information obtenue du gouvernement syrien par les Algériens. Toujours selon nos sources sécuritaires, même si l’Algérie n’a pas de convention et de partenariat signé avec l’Iran portant sur le domaine sécuritaire, les deux pays «s’échangent par contre toutes informations liées à Daech et à ses réseaux dans cette région». Car l’Iran a implanté ses réseaux d’information en Irak et en Syrie où il a réussi à obtenir un base de données bien étoffée. Les services iraniens communiquent leurs informations à l’Algérie en contrepartie de celles communiquées sur le mouvement Daech en Afrique et le risque que les diplomates iraniens encourent dans cette région. Selon nos sources, rien ne dit que l’Algérie communiquera ces informations aux Français vu la sensibilité des relations entre la France et l’Iran, d’une part, et, d’autre part, les information obtenues de l’Iran concernent spécialement les Magrébins en Syrie et en Irak.