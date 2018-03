Ligue des droits de l’homme : «Agir contre ce fléau»

Réagissez

Le gouvernement français a adopté un «nouveau plan interministériel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme (2018-2020)» pour faire reculer ce type de xénophobie, de discrimination et de racisme, liés à l’origine, à la religion, au sexe ou à l’orientation sexuelle.

Ce plan, qui s’ajoute aux lois déjà existantes, est la preuve d’une situation embarrassante pour les autorités politiques.

Après que le Premier ministre a présenté ce plan, la Ligue de droits de l’homme, d’habitude très critique, a estimé que «l’engagement de l’Etat est nécessaire pour agir contre ce fléau et l’existence d’un tel plan, même si sa définition reste limitée, est par principe positive, donnant un cadre d’action intergouvernementale utile».

L’association considère que «si la lutte contre le racisme sur internet est à saluer et à soutenir, le reste du plan apparaît modeste dans ses ambitions, notamment sur l’objectif de cinquante plans territoriaux, alors que la déclinaison locale de l’action publique est essentielle pour accompagner, partout, les victimes, et agir au plus près du terrain. Des moyens seront notamment nécessaires pour appuyer les initiatives associatives qui interviennent au quotidien sur tous les territoires».