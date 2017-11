Les représentants de l’islam en France indignés par les propos de Manuel Valls

Réagissez

La Fédération nationale de la Grande Mosquée de Paris et Musulmans de France (ex-UOIF) ont qualifié hier les récentes attaques de l’ex-Premier ministre français, Manuel Valls, contre l’islam d’«indignes» et d’«inadmissibles». Lors d’un débat à Madrid, organisé mardi dernier par le quotidien El Pais, Manuel Valls a affirmé qu’il y avait dans la société française un problème avec l’islam et les musulmans. Tous les pays souffrent d’une crise d’identité culturelle à cause de la mondialisation, de la crise politique, des réseaux sociaux, des problèmes des réfugiés : des problèmes naissent dans nos sociétés, par exemple dans la société française, le problème de l’islam, des musulmans. Tout cela nous interroge sur ce que nous sommes, a-t-il dit dans la langue de son pays natal espagnol.

A cet effet, la Fédération nationale de la Grande Mosquée de Paris et Musulmans de France ont tenu à exprimer leur consternation et leur grande indignation face à ces propos qui jettent l'«opprobre» sur toute une communauté cultuelle, estimant que ces propos sont d’autant plus inadmissibles qu’ils sont proférés par une personnalité qui a assumé les plus hautes responsabilités de l’Etat, responsabilités qui exigent discernement, retenue et mesure. Dans un communiqué parvenu à l’APS, sur lequel la signature du président du Conseil français du culte musulman (CFCM) ne figure pas, les signataires, Dalil Boubakeur et Amar Lasfar, ont rappelé à l’ex-Premier ministre sous la présidence de François Hollande que l’immense majorité des musulmans en France vivent leur foi dans la paix et la sérénité et qu’ils œuvrent sans relâche en faveur du vivre-ensemble, de la fraternité et du bien-être de tous, dans une communauté de destin. Pour les signataires, les musulmans de France ont à défendre loyalement (la) devise républicaine, dont la laïcité régulièrement malmenée et dévoyée ici et là, voire hystérisée, soulignant que la montée de discours similaires à celui de l’extrême droite est l’un des dangers qui menacent l’unité de la France.