Les primaires de la droite

Réagissez

La droite et le centre ont, pour la première fois, organisé leur primaire pour désigner le candidat qui les représentera à l’élection présidentielle de 2017. Et ce fut un succès total.

Plus de 4 millions de personnes sont allées voter, récoltant du coup plus de 8 millions d’euros. C’est la première fois que ce courant politique organise une primaire qui était au départ une idée de la gauche. Côté résultat, ce fut une surprise totale.

Alors que tous les sondages donnaient Alain Juppé largement gagnant devant tous ses adversaires, c’est finalement François Fillon qui a écrasé tout le monde en obtenant plus de 66% de voix contre 34% pour la maire de Bordeaux. Fillon, qui a toujours occupé la quatrième place dans les sondages, est passé entre les gouttes d’eau, reléguant ainsi Bruno Le Maire à la 4e place et Nicolas Sarkozy à la 3e. L’ancien président français a reçu une claque inattendue en obtenant près de 18% seulement de voix. Ce sont les votants de gauche qui ont fait qu’il termine la course à la troisième place.

Dans la foulée, M. Sarkozy a annoncé qu’il quittait définitivement la politique pour se consacrer à sa famille. Mais l’épée de la justice continue encore de peser sur lui dans de nombreuses affaires de corruption. François Fillon, un conservateur catholique et traditionaliste, croisera le fer avec les autres candidats. Mais d’ores et déjà, son programme inquiète les Français. Il veut supprimer le système de la sécurité sociale en vigueur depuis 1945, supprimer 500 000 postes dans la Fonction publique et faire passer des lois sans vote. Il est confondu avec la Dame de fer britannique Margaret Thatcher qui a fait passer des réformes impopulaires et douloureuses.