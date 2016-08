Réagissez

Il y a 54 ans, l’établissement des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie résultait de l’indépendance de l’Algérie promulguée le 5 juillet 1962.

Le premier ambassadeur de la République française fut Jean-Marcel Jeanneney. Dans son livre L’Algérie indépendante. L’ambassade de Jean-Marcel Jeanneney (juillet 1962 - janvier 1963), publié aux éditions Armand Colin, Anne Liskenne, documentaliste aux Affaires étrangères en France, révèle la transition de la France, puissance coloniale, à celle de la délégation diplomatique, dans un pays où ses intérêts sont encore importants. Le général de Gaulle avait choisi un homme de confiance pour cette mission inédite : Jean-Marcel Jeanneney.

Anne Liskenne trace le portrait d’un homme avisé : «Grâce à ses rencontres avec les personnages officiels de la République algérienne naissante et aux rapports des consuls, l’ambassadeur étudie dans le détail l’évolution de la situation, il voit le FLN s’imposer et devenir à partir de novembre (1962) le seul parti politique du pays, après l’interdiction du Parti communiste, il s’inquiète du sort des Français et des harkis demeurés sur place et tente en vain d’intervenir et de faire appliquer les Accords d’Evian, enfin il assiste au démarrage d’une économie fondée à la fois sur l’exploitation des terres reprises aux colons et les investissements dans l’industrie, comme en témoigne l’inauguration de l’usine de liquéfaction du gaz à Arzew.»

Durant cette première période, les services de l’ambassade se mettent en place à Rocher Noir (Ndrl : Boumerdès) et entament une politique de coopération. Cela se conclut par la signature aux mois d’août et septembre de douze accords, «portant essentiellement sur les domaines de la scolarité, du reclassement des fonctionnaires français, de la gestion des finances. Les effectifs passent d’une dizaine de personnes à près de 600 en 1963 ! Le réseau consulaire irrigue rapidement le territoire, malgré le départ massif des Français et des Européens», résume Anne Liskenne.

Dégradation des relations

Par la suite, malgré l’élection d’Ahmed Ben Bella à la tête du gouvernement, le 26 septembre 1962, et la constitution de l’équipe dirigeante, les relations avec la France se dégradent. L’archiviste considère que plusieurs facteurs sont à l’origine des dissensions : «Ben Bella quitte le pays pour se rendre à Cuba et aux Etats-Unis du 6 au 18 octobre, son absence bloque de nombreuses négociations.

Au même moment commence une grande réforme agraire qui réquisitionne à marche forcée les outils des paysans et les terres, mais qui donne peu de résultats, puis Monseigneur Duval donne la cathédrale d’Alger sans l’accord des autorités françaises et l’immeuble de la RTF est occupé par l’ANP le 28 octobre. La représentation française conteste ce qu’elle considère comme ‘la politique du fait accompli’.» Ainsi, l’ambassadeur, contraint par la réalité, doit changer de vision à l’insu de son plein gré : «De novembre à janvier, l’ambassadeur modifie l’angle d’approche avec le pouvoir algérien, tout en maintenant l’aide financière de la France. Il met en place la séparation des deux Trésors pour achever le processus d’indépendance.

Les questions domaniales sur les biens appartenant à chacun des deux Etats font l’objet d’âpres négociations, en particulier l’occupation de Rocher Noir que l’ambassade a abandonné et laissé à l’armée française. Face à la ‘‘défrancisation’’ du pays, il faut revoir, à la demande du président de la République et du ministre des Affaires algériennes, les termes de la coopération.» Il faut un autre représentant pour ça : le nouvel ambassadeur, George Gorse sera alors nommé. Il restera en poste jusqu’en 1967.