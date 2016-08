Les discriminations touchent plus les Français d’origine maghrébine

Réagissez

Les candidats d’origine maghrébine ou vivant dans des banlieues défavorisées sont les plus pénalisés, notamment lorsqu’il s’agit de travailler dans des établissements de santé et dans la Fonction publique.

Selon l’étude menée par Yannick L’Hory, économiste et professeur à l’université Paris Est Marne, les Français d’origine maghrébine ont 8% de chance en moins de trouver un travail dans un hôpital ou dans une mairie ou autre organisme étatique que les Français de souche. Une campagne de «testing» a été menée au sein de cinq professions de la Fonction publique, à savoir policier national, infirmier dans les hôpitaux, responsable administratif, technicien de maintenance et aide soignant. L’étude montre qu’hormis la police nationale, qui recrute sans discriminer, les autres professions regardent d’abord sur le CV le nom du candidat avant de l’engager. L’enquête a conclu que «des discriminations apparaissent entre une candidature dont le patronyme est de consonance française supposée et une candidature dont le patronyme est de consonance maghrébine supposée ou encore selon le lieu de résidence».

Ce n’est pas la première fois que des rapports mettent en exergue les discriminations qui touchent les Français d’origine étrangère. Tous les programmes de lutte contre ce type de dérive ont échoué, alors que le discours ambiant, lui, est toujours dans l’air du temps. Depuis Jacques Chirac jusqu’à François Hollande, en passant par Nicolas Sarkozy, chaque Président a eu son programme de lutte contre le racisme et les discriminations au travail, mais sans succès. Sclérosée, l’élite française qui gouverne le pays depuis un siècle n’arrive pas à s’ouvrir sur la société et à intégrer toutes les communautés nationales. Résultat de ces discriminations, de nombreux talents d’origine maghrébine et africaine partent monnayer leurs talents aux Etats-Unis, à Londres ou dans les pays du Golfe, laissant la France se débattre dans ses propres antagonismes.