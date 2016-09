Le regard objectif de Marc Riboud sur l’indépendance de l’Algérie

Réagissez

Le photographe français Marc Riboud qui est décédé la semaine dernière à l’âge de 93 ans restera le photographe qui a immortalisé les premières heures de la liesse populaire de l’indépendance algérienne, puis les premières journées de l’Algérie nouvelle.

Un très beau livre regroupant ces clichés avait été publié en 2009 aux éditions Le bec en l’air (Manosque-Marseille) sous le titre Alger indépendance, puis à Alger en 2010 aux éditions Barzakh. Dans un texte de présentation de son œuvre photographique, Marc Riboud expliquait comment il se retrouva au cœur d’un moment historique : «A la mi-juin 1962, l’émotion de l’indépendance toute proche électrisait l’air de l’été radieux. Je suivais une délégation du FLN qui, venue de Tunisie, parcourait la Kabylie.

Krim Belkacem était à la tête de cette petite troupe accompagnée par quelques journalistes algériens.» Il raconte notamment un moment resté pour lui très fort, quelques heures plus tard à Tlemcen, dans les locaux de la sous-préfecture où, déjà, un cadre algérien avait été nommé : «Dans les bureaux, les chambres, les salles de repos, de jeunes soldats s’activaient qui me rappelaient ma jeunesse et les maquisards du Vercors. Ils riaient, heureux de leur liberté nouvelle. Des mitraillettes traînaient sur les tables. Vers deux heures du matin, j’ai compris qu’ils discutaient de l’endroit où je devais être hébergé et, avec un grand naturel, ils m’ont dirigé vers le grand lit de la chambre du sous-préfet ! Epuisé, je me suis écroulé dessus et j’ai à peine eu le temps de penser à la légendaire hospitalité algérienne que le nouveau responsable de la ville est venu se glisser sur le petit divan de la chambre. J’étais l’étranger et, en Algérie, l’étranger est reçu comme un père.» Le reporter de l’agence Magnum, qui depuis 1953 avait magnifié de splendides reportages de par le monde, était ainsi en Algérie dans une situation favorable pour réaliser des photographies mémorables d’un moment unique.

Le 2 juillet, il est dans la banlieue d’Alger : «Pour photographier cette course triomphale, j’ai été aidé par deux gamins qui m’ont fait la courte échelle pour me hisser dans la benne du camion placé en tête du cortège. Le spectacle était éblouissant, les drapeaux hâtivement cousus dans la nuit se déployaient dans un désordre magnifique. (…) La liesse, la ferveur de la foule, son mouvement rapide évoquaient Delacroix et sa Liberté guidant le peuple, mais aussi la beauté des révolutions… dans leurs premiers pas.» Quel meilleur hommage au travail réalisé pour la postérité que celui de Jean Daniel, écrivain journaliste natif de Blida lorsqu’il soulignait en préface de l’album (tous les textes sont en français et en arabe), que «la sensibilité de poète de la quotidienneté et de l’historien de l’intime se déroulent avec une familiarité étonnamment naturelle, comme si Marc Riboud s’était enraciné depuis longtemps sur cette terre et qu’il en avait tiré une spontanéité maîtrisée.»

Puisant dans ses souvenirs de jeune de l’indépendance, le regretté Malek Alloula affûte sa plume de poète pour réagir aux instantanés de Marc Riboud : «J’aurais tellement voulu être là où fût Marc Riboud, voir ce qu’il vit, vécut, fixa. J’aurais voulu être non seulement dans ses pas, ses gestes, mais aussi dans son regard, dans l’incisive acuité de son regard.» La longue carrière de Marc Riboud ne se résume pas à l’Algérie. Il avait un immense talent et un regard sûr.

Plusieurs photos du reporter, qui a fait le tour du monde, sont entrées dans l’histoire, comme celle d’une femme, un œillet à la main, devant des soldats baïonnettes au canon à Washington, en 1967. On peut consulter cette œuvre sur le site www.marcriboud.com.