Mariem Hamidat, de la société HKE, basée à Sétif et en France, nous explique que «c’est par une amie algérienne que Jean Dulon a eu les coordonnées de notre société.

La société productrice Grand Angle, en coproduction avec KTO, avait besoin au départ d’une société de production exécutive en Algérie.» Pour la productrice, «le projet m’a paru nécessaire et important, aussi bien pour le public algérien qui a une certaine méconnaissance des autres religions que pour l’islam pratiqué en Algérie. J’ai proposé alors d’être aussi coproductrice». Un remarquable challenge, puisqu’au moment du lancement du projet, aucune chaîne n’avait montré de l’intérêt.

Mariem ajoute : «Jean Dulon est né en Algérie, il connaît et respecte ce pays, ce fut très facile et passionnant de travailler avec lui.» Elle indique aussi qu’il n’y a eu aucune embûche pour le tournage : «Tout s’est très bien passé, sans aucun souci. La communauté catholique d’Algérie s’est montrée accueillante et ouverte. Le ministère des Affaires religieuses a été également très à l’écoute et compréhensif. Nous avons reçu son autorisation afin d’obtenir ensuite une autorisation de tournage du ministère de la Culture.

Les wilayas et les autorités de sécurité ont été également extrêmement agréables et nous ont accompagnés.» Elle révèle d’ailleurs que selon son regard personnel, «souvent en Algérie, l’autocensure fait plus de ravages que la censure véritable et j’ai, par expérience, pu constater que nous pouvions aborder bien des sujets dans notre pays».

Il reste à savoir si le film «saura enfin retenir l’attention des diffuseurs algériens, des directeurs de festivals et pourquoi pas du ministère de la Culture». La société HKE a pour vocation la production de films documentaires et de fiction en Algérie. «Nous sommes sensibles à des projets d’auteurs qui livrent une parole, un regard différent et personnel sur l’Algérie comme sur le monde.»