Après l’annulation, en octobre, du bail du terrain devant accueillir la construction de la tant attendue mosquée, l’association cultuelle marseillaise se retourne contre la municipalité pour suspendre la décision.

L’association cultuelle de la mosquée de Marseille contre- attaque. Un recours en référé suspension a été déposé devant le tribunal administratif contre la délibération municipale du mois d’octobre qui résiliait le bail de la cession du terrain destiné à la construction de la grande mosquée de Marseille. Après une réflexion de plusieurs semaines, l’association musulmane s’appuie sur ce qu’elle considère comme vices de forme pour remettre en cause la décision des élus marseillais.

C’est ce mardi 17 janvier que l’instance judiciaire devrait se prononcer. L’occasion ici de rappeler que c’est sur un terrain des anciens abattoirs de Marseille concédé par la municipalité que devait être construite la première grande mosquée de la cité phocéenne, espérée depuis des générations par les musulmans. Le chantier est à l’arrêt depuis plusieurs années, alors que seule la première pierre a été posée en 2010.

Le bail emphytéotique administratif, signé entre la municipalité et l’association cultuelle de la mosquée, courait sur 50 ans. A condition que les travaux se déroulent et aboutissent dans un temps légalement imparti de sept ans. Or, des difficultés financières, ainsi que les dossiers judiciaires d’empêchement ont contrarié en de multiples reprises le démarrage effectif de la construction.

Longtemps l’avenir de la grande mosquée de Marseille était ainsi devenu aléatoire, surtout en raison des multiples procès intentés contre sa création, essentiellement par le Front national pour des griefs divers, dont le plus connu est l’absence de parking à proximité du lieu d’implantation.

Plusieurs péripéties avaient aussi, depuis 2010, annulé puis remis en scène le permis de construire, aujourd’hui caduc pour non respect de la construction dans les délais légaux. En raison de ces contraintes extérieures à sa volonté, l’association cultuelle estime ainsi que ce permis de construire ne peut pas être contesté et serait toujours valable. Par conséquent pour l’association, le bail ne devait pas être annulé.

Une question de loyers impayés

La municipalité reprochait également à l’association cultuelle de ne pas s’être acquittée, depuis la signature du bail, du loyer dû pour le terrain. Une dette que la ville de Marseille estimait, lors du conseil d’octobre 2016, à 62 000 euros. Une somme suffisante pour légalement engager une procédure d’annulation du bail de location non acquittée, comme la loi l’autorise à le faire. C’est ce qu’avançait la commune dans sa délibération, mais que l’association cultuelle conteste, estimant quelques erreurs dans la somme due, et s’engageant à la verser rapidement.

Marseille, certainement la ville la plus musulmane de France — en tout cas celle qui a le plus vécu le phénomène de l’immigration —, n’a toujours pas de grande mosquée malgré les sommes conséquentes promises par nombre de pays musulmans, à l’instar de l’Algérie. La ville attend ce lieu de culte depuis 95 ans, alors que Paris érigeait, en 1920, sa Grande Mosquée, pour services rendus par les musulmans durant la Première Guerre mondiale.

Le point d’interrogation de la participation des états musulmans

La grande question que se pose le journal régional La Provence (28 septembre 2016) est : «Où sont passés les dons des fidèles ?» Des centaines de milliers d’euros offerts souvent par de petites gens. Dans le même journal, le président Abderrahmane Ghoul se justifie en disant qu’une bonne part de cet argent a été dépensée en frais d’avocats et d’architectes…

Quand il s’agit de 240 000 euros, certains restent sceptiques sur cette destination suggérée. En tout cas, La Provence écrivait récemment (24 décembre 2016) que «bien que soutenu par Jean-Claude Gaudin, ce projet de grande mosquée (estimé à 22 millions d’euros) est resté dans les cartons.

Criblée de dettes, incapable de payer une partie des loyers, l’association, traversée par des guerres intestines, est soupçonnée par certains fidèles d’avoir détourné des dons». Quant aux sommes qui viendraient des Etats musulmans, c’est le grand point d’interrogation. Ce sujet, resté plus ou moins sous silence, concerne l’implication des Etats prêts à délier leur bourse, à savoir le Qatar, l’Arabie Saoudite, le Koweit, l’Algérie et le Maroc. Difficile pour l’heure d’en savoir plus.