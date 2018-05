Le mode d’emploi des mesures gouvernementales pour les immigrés

Réagissez

Les ministres de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelhamid Temmar, et celui du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, ont rencontré dimanche 29 avril à Lyon, dans les salons de l’hôtel Sofitel, des membres de la communauté nationale pour expliquer les mesures décidées en leur faveur par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Pour rencontrer les deux ministres, les ressortissants sont venus parfois de très loin.

Il s’agissait d’entendre de vive voix des hautes personnalités de l’administration nationale au sujet des préoccupations récurrentes des Algériens immigrés. On a ainsi remarqué à Lyon que les participants à cette rencontre venaient des circonscriptions consulaires de Strasbourg, Besançon, Grenoble, Lyon et Saint-Etienne.

Tous ont écouté avec attention les explications des deux ministres sur les mécanismes et avantages des mesures prises par le chef de l’Etat en matière d’acquisition de logements et de création d’entreprises en Algérie.

La rencontre était animée par l’ambassadeur d’Algérie en France, Abdelkader Mesdoua. Elle s’est déroulée en présence d’une forte délégation composée du P-DG du Crédit Populaire d’Algérie (CPA), Omar Boudiab, du P-DG de l’Entreprise nationale de la promotion immobilière (ENPI), Mesbah Rabehi, du président de la Chambre nationale des notaires, Rachid Berdane, du directeur général de la communauté nationale à l’étranger au ministère des Affaires étrangères, Mohamed Djebbar, et des chefs de poste consulaires de Strasbourg, Lyon, Besançon, Grenoble et Saint-Etienne.

Durant plus de trois heures d’un débat nourri avec un parterre de 320 participants, les deux ministres ont fait état de l’avancement des projets et apporté des réponses aux préoccupations des membres de la communauté. A cette occasion, une documentation a été remise aux participants.

Ils ont détaillé, au cours d’un débat franc, citoyen et fructueux, les mesures relatives à la souscription pour des logements LPP et l’obtention de microcrédits permettant de lancer des projets en Algérie. Au cours de cette rencontre, certains demandeurs de logement LPP ont reçu leur acte d’attribution et d’autres présents ont pu avoir une réponse concrète sur l’état d’avancement de leur demande grâce à la mise en place d’une plateforme web.