Le maire de Gennevilliers interdit d’entrée à Jérusalem

Lundi 16 avril après six heures de rétention et autant d’interrogatoires, Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers, s’est vu notifier par Israël l’interdiction d’aller à Jérusalem. Les raisons invoquées ? «Il connaît des Palestiniens et soutient les prisonniers politiques».

C’est ce que dénonce l’association France Palestine : «L’ambassade de France en Israël et le consulat général de Jérusalem sont intervenus, mais les autorités israéliennes ont maintenu leur refus et l’ont expulsé. Depuis des mois, les entrées en Israël sont toujours plus difficiles pour les soutiens du peuple palestinien (…) Depuis janvier, ce sont les associations de solidarité à travers le monde, avec en France l’AFPS au premier rang, qui figurent sur une liste noire et dont on nous annonce que leurs responsables seront interdits d’entrée. Toujours sans réaction appropriée de la part des autorités politiques françaises (…).

La France ne peut continuer à se laisser traiter ainsi. Face à ce qui est une humiliation pour la République, nous appelons le gouvernement et le président de la République à une protestation à la hauteur.»

Selon le maire, contacté par Le Monde, «la France, et particulièrement le président Macron, doivent refuser cette humiliation constante à l’égard de citoyens français interdits d’entrer en Palestine. Devant le refus d’Israël de respecter les différentes résolutions de l’ONU, la France doit reconnaître officiellement l’Etat de Palestine.»