Le Salon littéraire annuel «Maghreb des livres» devient «Maghreb-Orient des livres» (Model) dans son édition 2018.

Cette nouvelle formule expérimentale de la célèbre manifestation culturelle dédiée aux lettres maghrébines qu’organise l’association Coup de soleil depuis 1994, sera consacrée non seulement à la littérature du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie, Mauritanie et Libye), mais aussi à celle du Moyen-Orient (pays du Machrek arabe, Turquie, Iran et Afghanistan).

Le Model, qui ouvrira ses portes le 2 février 2018 à l’Hôtel de Ville de Paris, est né d’une idée de collaboration entre Coup de soleil et l’Institut de recherches et d’études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient (Iremmo), organisme qui voulait à la base lancer son propre «Orient des livres». Ainsi, la première édition du Model coïncidera avec la 24e édition du Maghreb des livres et la première de l’Orient des livres.

A cette occasion, les responsables de la Mairie de Paris, dont les locaux accueillent ledit Salon depuis 2001, ont offert aux deux co-organisateurs de ce qui s’annonce comme un événement culturel grandiose plus de temps et d’espaces d’activité. En effet, il se déroulera sur trois jours au lieu de deux (vendredi 2 février entre 14h et 19h ; samedi 3 février entre 10h et 19h ; dimanche 4 février entre 11h et 18h).

Il bénéficiera aussi de plus de salles afin de pouvoir enrichir davantage le programme des festivités et de recevoir dans de meilleures conditions les pèlerins des belles lettres nord-africaines et moyen-orientales, qui devront être très nombreux, sachant que 5000 à 6000 visiteurs se sont rendus à chacune des éditions précédentes du Maghreb des livres.

Pour cette première expérience, et tout en fédérant leurs activités, Coup de soleil et l’Iremmo maintiendront une certaine distinction entre les deux manifestations qu’elles ont initiées, respectivement le Maghreb des livres et l’Orient des livres. En cas de grand succès, l’appellation Maghreb-Orient des livres sera pérennisée à partir de l’édition 2019.

En attendant, celle de février prochain est très prometteuse et s’impose déjà comme le principal événement culturel de ce début d’année en France. Le concept initial du Salon basé sur deux pôles sera maintenu, un consacré aux livres et un autre aux débats. Il est prévu que soient présents 105 auteurs «maghrébins» et 35 «orientaux». Ils prendront part à des dizaines de rencontres, de tables rondes, de cafés littéraires et de cartes blanches. Ils animeront, par ailleurs, des séances de dédicaces et d’entretiens avec leur public. Comme pour le Maghreb des livres, le Model sera agrémenté par des expositions de peinture, de dessins et de photos.

Il sera aussi pimenté par la gastronomie orientale du traditionnel café maure, toujours très prisé par les visiteurs en quête de délices exotiques pour mieux se fondre dans le décor. Pour plus d’informations sur le Maghreb-Orient des livres, rendez-vous sur les sites web de Coup de soleil www.coupdesoleil.net et de l’Iremmo www.iremmo.org, ainsi que leurs pages sur les différents réseaux sociaux.