Les musulmans de France ont de plus en plus de mal à trouver leur place

L’appartenance ethno-raciale et religieuse, ou être une femme, peut être un frein à l’insertion dans la vie professionnelle et ses effets sont onéreux pour la société.

Le défenseur des droits, Jacques Toubon, a présenté les résultats de l’appel à témoignages mené au printemps 2016 sur les discriminations liées à l’origine dans l’accès à l’emploi. Elles sont 758 personnes, âgées de 18 à 65 ans, à avoir répondu : «Ayant un nom à consonance étrangère (78%), dont la moitié déclarant être vues comme Arabes (48%) et de confession musulmane (54%).»

Son impact a été plus grand, puisque plus de 13 000 personnes s’étaient connectées sur le site de l’appel, sans intervenir. «Fatalisme, renoncement, déclassement, projet d’expatriation… autant de réactions qui illustrent les impasses que le système actuel produit et qui rappellent l’urgence à mener des politiques publiques fortes pour lutter contre ces discriminations», estime le rapporteur.

Les données relatives à l’appartenance ethno-raciale et à la religion sont obtenues en les interrogeant sur la manière dont elles pensent être perçues par les autres. «Au début, je ne croyais pas au racisme : l’idée d’être jugé uniquement par mon apparence et/ou mes origines ne m’effleurait même pas l’esprit... Aujourd’hui, je me rends compte que les gens sont plein d’a priori et qu’il est difficile de s’en sortir si on n’a pas un réseau sur lequel s’appuyer», confie un homme, 32 ans, en recherche d’emploi.

La persistance des inégalités d’accès au marché du travail liées à l’origine a déjà été démontré par le passé dans maintes études et se voit confirmer dans ce rapport du défenseur des droits. Plus de 60% des personnes ayant répondu déclarent avoir été «souvent» ou «très souvent» confrontées aux discriminations dans l’accès à l’emploi au cours des cinq dernières années, surtout parmi les personnes qui se disent vues comme Arabes ou Noires.

Il semblerait par ailleurs que le fait d’être perçu de confession musulmane est un facteur aggravant, notamment chez les hommes. Avec ce témoignage : «J’ai plusieurs expériences. On m’a comparé à un terroriste durant l’entretien d’embauche. On a mis en doute la réalité de mon expérience professionnelle du fait de mes origines. On m’a proposé un poste au Maghreb mais uniquement sous contrat local ; j’ai demandé si un Français de souche aurait eu un contrat local et je n’ai pas eu de réponse.»

Être de confession musulmane, un facteur aggravant

Une femme, 25 ans, en recherche d’emploi : «Aujourd’hui, j’ai beaucoup de mal à trouver un emploi quand d’autres de ma promotion, moins sérieux, qui ont eu des problèmes avec leurs entreprises, souvent absents aux cours et qui s’en sont sortis avec tout juste la moyenne, ont trouvé un emploi.

Il y a de quoi se poser des questions.» Et une autre, âgée de 20 ans : «Je ne suis jamais très l’aise quand je dois déposer des CV ou même téléphoner pour une candidature car j’ai l’appréhension de donner mes nom et prénom. J’ai toujours un peu peur.» Les convictions religieuses sont souvent citées par les personnes vues comme Arabes (42%). «Quelle est votre origine ? (...) ok on vous rappellera. Sinon vous comptez faire le Ramadhan ? Vous portez le voile ?», écrit une femme, 31 ans, à la recherche d’emploi.«Au premier entretien, on m’a demandé si j’avais deux nationalités (totalement hors contexte).

On m’a dit que j’avais l’accent (je suis Français, né en France et n’ai pas d’accent) et demandé si j’avais l’habitude d’écrire en français (je suis élève-avocat)», indique un homme, 31 ans, à la recherche de stage. Une dame prend acte de cette volonté de clarification du défenseur des droits : «J’espère que cette étude ouvrira les yeux sur le mal-être de la troisième génération issue de l’immigration. On parle d’intégration alors que nous faisons partie intégrante de la France, alors que la France est le seul pays que nous ayons connu.»

Pour le défenseur des droits, «les désarrois ici rapportés doivent être entendus. Il incombe aux pouvoirs publics de mener des politiques (…) pour que les personnes d’origine étrangère, notamment les jeunes, puissent avoir les mêmes chances que les autres.» Face aux discriminations, beaucoup tentent l’aventure en quittant la France, cela signifiant «une perte de confiance à l’égard des institutions de la République et en la capacité des politiques publiques à lutter contre cette situation».

Combien ça coûte ?

L’organisme France Stratégie a publié pour sa part un rapport sur Le coût économique des discriminations remis au ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social et au ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. La facture est lourde : le coût des seules inégalités d’accès à l’emploi et aux postes qualifiés s’élèverait à une perte de 150 milliards d’euros.

C’est la conséquence du «sur-chômage, perte d’activité, mauvaise allocation de la main-d’œuvre, gâchis de qualifications et de potentiels individuels». Si «être une femme reste le premier facteur de discrimination en emploi en France, il est suivi de près par l’ascendance migratoire». Quelles que soient les projections économiques retenues par les rapporteurs, «la réduction des discriminations représente une vraie réserve de croissance. Un plan de lutte national aurait ainsi le mérite de faire converger justice sociale et bénéfice économique».

France Stratégie estime le gain à 3% du PIB. Cependant, pour Jean Pisani-Ferry, président de l’organisme : «Ce n’est pas parce que les discriminations sur le marché du travail sont économiquement coûteuses qu’il faut les combattre. C’est parce que cantonner certains (et surtout certaines) à des positions secondes contrevient au principe d’égalité et cause de la souffrance».La lutte contre ce phénomène «répond à un impératif à la fois républicain, éthique et économique», selon les termes du ministre du Travail.