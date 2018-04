La mobilisation des immigrés pour la décolonisation, France, 1930-1970

Réagissez

Le numéro 39 de Migrance s’intéresse aux immigrés qui se sont organisés et ont fondé ou rejoint des organisations (politiques, syndicales…) pour dénoncer le colonialisme français.

Il démontre le rôle important des travailleurs, étudiants, syndicalistes ou intellectuels immigrés qui se sont mobilisés et se sont battus pour l’indépendance de leur pays entre 1930 et 1970. Il fait ainsi apparaître l’immigration comme une des bases essentielles du grand mouvement anticolonial qui conduira à l’indépendance politique des anciennes colonies et à la période dite de «décolonisation».

La première partie de ce numéro est consacrée aux étudiants et aux travailleurs indochinois qui se sont mobilisés pour l’indépendance du Vietnam (1930-1952). La seconde partie traite de l’anticolonialisme dans l’immigration algérienne entre 1937 et 1964. La dernière partie revient sur l’anticolonialisme et le néocolonialisme dans l’immigration africaine (1945-1970).

Sur l’Algérie, on pourra y lire avec profit les interventions suivantes : «L’anticolonialisme dans l’immigration algérienne, 1937-1964, diasporas et nationalisme, le cas du Front de libération nationale» (FLN) par Moula Bouaziz ; «La voix du travailleur algérien, une source en ligne pour l’histoire du syndicalisme immigré et de la Guerre d’Algérie», par Tifenn Hamonic ; «La CGT et l’immigration algérienne : les tâches nouvelles pour l’organisation syndicale en 1964, en relation avec l’Amicale générale des travailleurs algériens (AGTA) et l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA)», par Louis Cardin et «Du PPA au PPA : construction d’une mémoire immigrée en situation (post-)coloniale», par Nedjib Sidi Moussa.



http://www.generiques.org/la-mobilisation-des-immigres-pour-la-decolonisation-france-1930-1970-2/