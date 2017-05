Réagissez

C’est dans un lieu emblématique de l’industrie du XXe siècle, désaffecté depuis des décennies et complètement réhabilité par la fondation Luma, que le Sippa prend place, dans la Grande halle, au sein du parc des Ateliers.

En effet, le Sippa est accueilli par la fondation Luma dans le cadre des Luma Days. Le Salon s’étendra sur 1300 m2, au cœur de cet écrin architectural du patrimoine du XXe siècle. L’édition inaugurale des Luma days, première d’une série de rencontres conçues avec des experts locaux et internationaux, se déroule du 22 au 27 mai 2017 à Arles. Plateforme d’engagement public créée par atelier Luma et la Fondation Luma, les Luma days se situent au carrefour de l’art, du design, de la technologie, de l’activisme et de l’écologie et servent de médiateur entre le local et le global.

Les Luma days permettent d’élaborer différentes stratégies et projets afin de définir des scénarios durables construits dans une démarche de création collective. Ainsi, demaini matin, une intervention sur le thème «Le parc des Ateliers, récit d’une réhabilitation» se tiendra sous l’angle «La réhabilitation des friches industrielles : quels enjeux économiques et patrimoniaux ?»

La Fondation Luma proposera également une visite introductive de ce site prometteur. Du reste, depuis des années, la dernière partie de chaque soirée musicale du Festival des Sud, dont nous avons couvert à El Watan plusieurs éditions, se tient en ce lieu post-industriel, aujourd’hui en cours de réhabilitation.