La communauté musulmane durement frappée par l'attentat de Nice

Dernière prière pour les victimes de l'attentat de Nice...

Une trentaine de personnes de confession musulmane, majoritairement des Franco-Tunisiens, ont été fauchées par le camion du tueur tunisien radicalisé Mohamed Lahouaiej-Bouhlel sur la promenade des Anglais de Nice, estiment les imams niçois sur la base d'informations encore parcellaires.

A la grande mosquée Errahma (La Miséricorde), dans le quartier populaire de l'Ariane, une cinquantaine d'hommes et une trentaine de femmes ont prié hier devant deux cercueils d'adultes en bois clair et un petit cercueil blanc d'enfant, a constaté l'AFP. Ce sont ceux de la Franco-Tunisienne Olfa Khalfallah, née en 1985, et son garçonnet Kylan, qui aurait eu 4 ans le 14 août, pleurés par Tahar. Et celui de Bilal Labaoui, un jeune homme de 29 ans originaire de la ville de Kasserine, en Tunisie, qui projetait de se fiancer. Les défunts seront enterrés en Tunisie. «Que les victimes soient musulmanes, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient athées, c'est une douleur pour l'ensemble de l'humanité», a glissé le vice-président du Conseil régional du culte musulman, Boubekeur Bekri, durant la cérémonie. «Voilà le résultat de cette barbarie», a-t-il dit tristement aux fidèles figés devant les cercueils.

«Qu'Allah donne de la force aux familles dans notre pays qu'on aime et qu'on chérit», a prié l'imam de la mosquée Errahma, Otmane Aissaoui, après avoir égréné les dates de naissance des victimes et leur date de décès, le 14 juillet 2016, jour de Fête nationale. «Votre communauté est sans doute la plus touchée dans cet attentat», a précisé un représentant de la mairie de Nice, Auguste Vérola.

Aujourd’hui, une cérémonie dans une autre mosquée honorera une Franco-Marocaine et son neveu de 13 ans. Jeudi, les fidèles prieront aussi pour deux Franco-Algériens morts dans l'attentat. Ils s'inclineront sans doute aussi devant le cercueil de la Franco-Marocaine Fatima Charrihi, 62 ans, mère au foyer de huit enfants, une femme pratiquante portant le voile, qui était arrivée à Nice à l'âge de 20 ans pour rejoindre son mari maçon. Cinq jours après le carnage qui a fait 84 morts sur la célèbre avenue du front de mer de Nice, les responsables niçois du culte musulman lancent tous des appels à l'union.

La tension était palpable, lundi, lors de la minute de silence observée sur la promenade des Anglais où des invectives ont fusé à l'encontre des Maghrébins présents, selon plusieurs témoignages.