Réagissez

Rencontre-débat qui aura lieu dans le cadre de la Caravane pour les droits des femmes à l’initiative de L’Espace femmes citoyennes de l’ATMF (Association des travailleurs maghrébins de France) en collaboration avec des associations féministes dont Apel-Algérie :

Le jeudi 8 mars 2018 au 82 Bd du Général Leclerc, à Argenteuil, à partir de 14h.

«Conçue comme une manifestation itinérante, la Caravane pour les droits des femmes, nous amènera à organiser des rencontres avec les acteurs locaux, les habitants au cœur des quartiers populaires dans plusieurs régions et départements de France, dans le but de mener une réflexion plurielle sur l’égalité femme/homme, les politiques d’intégration et la place de la femme migrante dans notre société», annoncent ses initiatrices.

La rencontre d’Argenteuil aura pour thématique : «Femmes courage».

A son programme également, un atelier sur l’impact des accords bilatéraux sur la vie des femmes en France animée par trois juristes : une

Algérienne, une Marocaine et une Tunisienne.

Pour la dernière étape de la Caravane pour l’égalité et les droits des femmes, APEL-Egalité (Algérie-France) propose une rencontre autour de conférences suivies d’un débat le 31 mars à 14h :

- «Droits des femmes ici et là-bas, effets des conventions bilatérales sur les femmes» par Alima Boumediène, avocate, ancienne sénatrice de Paris, spécialiste des problèmes de droit international privé. Elle a été l’une des premières à alerter sur les conséquences des droits de la famille des pays d’origine sur les migrantes et sur les Françaises épouses de migrants ou de binationaux ainsi que sur les enfants.

- «Statut des femmes en islam» par Ghaleb Bencheikh, islamologue. Il anime dans divers cadres une réflexion sur l’islam et son sens, débarrassé de son instrumentalisation politique.

Le débat sera suivi d’une lecture de poèmes de Ghanima Ammour, extraits du recueil De sang et d’espoir, ed. Wallada

Maison des associations du 12e, 181 avenue Daumesnil, 75012 Paris.



http://apel.egalite.free.fr

Le Fonds pour les Femmes en Méditerranée organise jeudi 15 mars 19h une rencontre en présence de Karima Bennoune, professeure de droit international à l’université de Californie, Davis. Elle est actuellement rapporteure spéciale pour les droits culturels auprès des Nations unies.

Elle viendra présenter son dernier ouvrage

Votre fatwa ne s’applique pas ici

Une enquête exceptionnelle menée pendant plusieurs années dans des sociétés à majorité musulmane. Karima Bennoune dresse le portrait d’opposant(e) (s) aux fondamentalistes islamistes et pousse un «coup de gueule» contre son camp, celui des progressistes laïcs, quand il minimise la montée de l’islamisme.

La soirée sera suivi d’un cocktail

254, rue du faubourg Saint Antoine (Paris 12)



Karima Bennoune présentera son livre Votre Fatwa ne s’applique pas ici le 9 mars à 19h00 à la librairie le Divan au 203, rue de la Convention, 75015 Paris. Métro Convention.



Au Centre culturel algérien (CCA)

Mercredi 7 mars à 18h30

Rencontre avec Geneviève Buono et Samira Aït Ouhamou autour de leur ouvrage La reine Minouche, en présence de la véritable «reine Minouche» et avec la participation du chanteur-musicien Ahmed Larinouna

Jeudi 8 mars à 19h30

Soirée poétique et musicale avec la poétesse Rime Al Sayad, la chanteuse Magali Pietri et le musicien Moraly.

n Vendredi 9 mars à 18h30

Vernissage de l’artiste syrienne Chahnaz Al Jammal Chahnaz Al Jammal espère avoir apporté un plus à l’art ornemental arabe. Elle se félicite d’avoir réussi à intégrer les trois techniques de la peinture, de l’incrustation de céramique et de l’ornement islamique, dans une même œuvre.

Ouverte du 9 au 31 mars 2018

*Samedi 10 mars à 20h30

Soirée artistique organisée par l’association ACMFB en collaboration avec le CCA

Mourad Soummam, Iddir Salem, Cheb Lamine Parisien et Nassim Azwaw

Exposants : association Babeloued (artisanat), Mokrane (bijoux), Numidia (poupées) et tableaux d’Orkia Kara-Ali

Défilé de mode de Illulen style sous la direction de Naïma Mansouri.



20 mars 2018 à 19h

Projection de La montagne de Baya, un film de Azzedine Meddour

En Kabylie, au début du XXe siècle, un village entier est contraint de fuir l’oppression française pour se réfugier dans une montagne aride…

Baya, la fille du saint patron du village, incarne une certaine forme d’honneur, qui va motiver les paysans à construire un village dans la montagne.



Samedi 24 mars à 20h30

Concert de Lemma Bécharia

Chants de femmes du Sud algérien

Souad Asla : création et mise en scène

Lemma tient autant du spectacle que de l’hommage au patrimoine culturel qu’incarnent ces femmes avec fierté.