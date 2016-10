L’Eglise catholique au chevet du vivre-ensemble

Réagissez

Un constat sur une société française en situation difficile et conflictuelle est publié cette semaine en France par les évêques.

Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique (éditions Bayard, Cerf, Mame, 94 pages, 4 euros), tel est le titre d’un livre, paru hier,

rédigé par le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France (CEF), émanant de l’assemblée générale de l’épiscopat catholique qui regroupe les 120 évêques français de l’Eglise catholique.

Ces dernières années, et de plus en plus ces derniers mois, les thèmes les plus xénophobes et de rejet sont portés sur la place publique avec de moins en moins de réserve, jusqu’à pervertir le message politique. On l’a encore vu jeudi dernier lors du premier débat de la primaire de la droite en vue de la présidentielle. Face à ces aspects, le texte des évêques veut remettre les choses à leur place : mondialisation, identité nationale, économie difficile, déclassement, pauvreté, immigration, islam, radicalisation religieuse, terrorisme, radicalisme politique, perte de repères de la jeunesse, etc.

Les thèmes de déstructuration sociale sont nombreux. Par exemple les sujets relatifs à l’altérité et à l’islam sont de plus en plus montés en épingle et la frontière entre religion et terrorisme international est pulvérisée par certains commentateurs ou dirigeants politiques, au point de menacer les équilibres sociaux. Les graves attentats en France, la question migratoire, sur laquelle la France n’a pourtant qu’une part limitée, la présence de plus en plus visible d’un islam parfois revendicatif, les difficultés sociales, tout est devenu excuse au renfermement et à l’exclusion, si l’on n’y prend garde.

Ainsi, pour les évêques, il est nécessaire d’appuyer sur le bouton pause et de s’inquiéter : «Ce qui fonde la vie en société est remis en cause. Les notions traditionnelles et fondamentales de nation, patrie, République sont bousculées et ne représentent plus la même chose pour tous. Alors même que l’aspiration au débat est forte, il semble devenu de plus en plus difficile de se parler, les sensibilités sont exacerbées, et la violence, sous une forme ou sous une autre, n’est jamais très loin.»

Parmi les extraits significatifs, retenons celui-ci : «Beaucoup de nos concitoyens, confusément ou non, s’interrogent : qui suis-je vraiment ? A quoi est-ce que je crois ? Quelles sont les valeurs qui m’ont façonné et qui comptent pour moi ? D’où viennent-elles ? Quelles sont mes appartenances, mes fidélités ? (...)

Quel sens y a-t-il à vivre ensemble, quelle reconnaissance, quelle utilité sociale ? Ce sont des questions importantes parce que nous savons que l’identité donne des racines, s’inscrit dans une histoire, et en même temps permet d’accéder à un groupe. Il est très important que notre société s’empare de ces questions, à la fois pour percevoir ce qui a construit et forgé notre pays, mais aussi pour prendre la mesure de la richesse que des identités plurielles peuvent lui apporter en faisant émerger les liens d’unité au cœur même de cette diversité.»